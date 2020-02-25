Mardin merkezli FETÖ operasyonunda 4 gözaltı
Mardin merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı
|25 Şubat 2020 15:15
|Yazdır
Mardin merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ üyeliği soruşturmaları kapsamında, haklarında mahrem imamlar tarafından sabit ankesörlü hatlardan ardışık arama kayıtları ve FETÖ ile iltisakları olduğu yönünde beyanlar bulunan şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı.
Mardin, Mersin, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda, üsteğmen N.E, astsubay kıdemli çavuş Y.Ö, uzman jandarma S.A. ile polis memuru F.E. adreslerinde gözaltına alındı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonu: 8 gözaltı
25 Şubat 2020 15:57
|Eski Yargıtay üyesi Sezgin FETÖ üyeliğinden beraat etti
25 Şubat 2020 15:30
|FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması' operasyonunda 2 tutuklama
25 Şubat 2020 13:53
|DEAŞ elebaşının akrabası olan 2 sanığa hapis
25 Şubat 2020 13:14
|FETÖ'nün askerlerden sorumlu 'mahrem imamı' yakalandı
25 Şubat 2020 13:11
|Antalya'da FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
25 Şubat 2020 12:53
|Isparta'da üniversite öğrencisi Güleda cinayeti davası Nisan'a ertelendi
25 Şubat 2020 12:52
|Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında savunmalar tamamlandı
25 Şubat 2020 12:44
|FETÖ sanıkları eski hakim ve savcı çifte hapis cezası
25 Şubat 2020 12:43
|Diyarbakır'da oturma eylemine bir aile daha katıldı
25 Şubat 2020 12:23