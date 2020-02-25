Eski Yargıtay üyesi Sezgin FETÖ üyeliğinden beraat etti
|25 Şubat 2020 15:30
|Yazdır
Eski Yargıtay üyesi Ali Sezgin'in Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden beraatine hükmedildi.
İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya tutuksuz sanık Sezgin'le avukatı katıldı.
Dosyaya gelen belgelerin Daire Başkanı Maruf Alikanoğlu tarafından okunmasının ardından Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Müslüm Canpolat'a esas hakkındaki mütalaayı sunmak üzere söz verildi.
Savcı Canpolat, suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 223/2-e maddesi uyarınca Sezgin'in beraatini talep etti.
Sanık Sezgin de örgüt üyesi olmadığını ileri sürerek, beraatini istedi. Savunmaların tamamlanmasının ardından duruşmaya karar için ara verildi.
- Karar
Daha sonra, Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, Daire Başkanı Alikanoğlu tarafından açıklandı.
"Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan açılan davada yüklenen suçun işlendiğinin sabit olmadığı gerekçesiyle CMK'nin 223/2-e maddesi uyarınca Sezgin'in beraatine hükmeden mahkeme heyeti, sanık hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını da kararlaştırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonu: 8 gözaltı
25 Şubat 2020 15:57
|Mardin merkezli FETÖ operasyonunda 4 gözaltı
25 Şubat 2020 15:15
|FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması' operasyonunda 2 tutuklama
25 Şubat 2020 13:53
|DEAŞ elebaşının akrabası olan 2 sanığa hapis
25 Şubat 2020 13:14
|FETÖ'nün askerlerden sorumlu 'mahrem imamı' yakalandı
25 Şubat 2020 13:11
|Antalya'da FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
25 Şubat 2020 12:53
|Isparta'da üniversite öğrencisi Güleda cinayeti davası Nisan'a ertelendi
25 Şubat 2020 12:52
|Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında savunmalar tamamlandı
25 Şubat 2020 12:44
|FETÖ sanıkları eski hakim ve savcı çifte hapis cezası
25 Şubat 2020 12:43
|Diyarbakır'da oturma eylemine bir aile daha katıldı
25 Şubat 2020 12:23