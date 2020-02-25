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Hasta yakınları güvenlikçilere saldırdı

Sivas Numune Hastanesi özel güvenlik görevlileri hasta yakınları tarafından darp edildi, o anlar hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı
 25 Şubat 2020 15:39
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Hasta yakınları güvenlikçilere saldırdı

Sivas Numune Hastanesi özel güvenlik görevlileri hasta yakınları tarafından darp edildi, o anlar hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz hafta Sivas Numune Hastanesinde güvenlikçiler ile hasta yakınları arasında hasta sevki nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavgada hasta yakınları 3 güvenlik görevlisini darp ederek birinin burnunu kırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sivas Numune Hastanesinde son bir hafta içerisinde 8 özel güvelik görevlisinin saldırıya uğraması üzerine bugün hastane bin basın açıklaması düzenlendi. Öz Güven-Sen Sendikası İl Başkanlığı tarafından düzenlenen açıklamada Öz Güven-Sen Sendikası İl Başkanı Muhammed Yalçınkaya, hukuki sürecin başladığını ifade ederek, "Sivas Numune hastanesinde görevini ifa ederken özel güvenlik görevlisi emekçi kardeşlerimize şiddeti esefle kınıyoruz. Özel güvenlik görevlisi olarak görevlerini büyük bir hassasiyetle yerine getiren sağlık çalışanlarının ve hastaların canlarını, canları pahasına koruyan özel güvenlik görevlisi kardeşlerimize geçen hafta ve dün itibariyle hasta yakınları tarafından saldırıda bulunulmuştur. Bu saldırılar sonucunda bir kadın 8 kardeşimiz darp edilmiş olup bu olay üzerine emekçi kardeşlerimiz tarafından darp raporu alınarak hukuki süreç başlatılmıştır. Alın teri ile gece gündüz demeden çalışarak evine ekmek götüren emekçilerimiz hasta yakınlarınca canavarca bir hisle vücutlarının farklı bölgelerinde kemik kırıklarına varan bir şiddet ile karşı karşıya kalınmıştır" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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