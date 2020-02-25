Uzman Onbaşı, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
|25 Şubat 2020 15:43
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İzmir'in Foça ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Uzman Onbaşı Kenan Yalçın'ın (25) cenazesi, memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde toprağa verildi.
Eğitim gördüğü taburda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Yalçın'ın cenazesi, Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki baba evine getirilerek helallik alındı.
Erbaa Merkez Büyük Cami'de düzenlenen cenaze töreninin ardından Yalçın'ın cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Sarmadut Mezarlığında defnedildi.
Cenazeye askerin ailesinin yanı sıra okat Valisi Ozan Balcı, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay, 48. Piyade Alay Komutanı Albay Ayhan Ocak, İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, Erbaa Kaymakamı Mustafa Temiz, Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Cenazeye Kenan Yalçın'ın eşi Derya Yalçın, eşine ait askeri kamuflajla katıldı.
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