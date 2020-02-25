Uzman Onbaşı, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE TATİL EDİLEN İŞ GÜNLERİNİ TAKİP EDEN CUMARTESİ VE PAZAR GÜNLERİ EK DERS ÖDENİR Mİ? Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 20.02.2020 tarih ve 3743903 sayılı yazılarıyla, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim kurumlarında eğitime ara verilen iş günlerini takip eden cumartesi ve pazar günlerinde ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceğine ilişkin soruları cevapladı.