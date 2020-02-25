KİPTAŞ, 54 dükkanı açık artırmayla satacak
|25 Şubat 2020 15:45
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden KİPTAŞ, "3. Gayrimenkul Müzayedesi" ile 54 dükkanı satışa sunuyor.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, 2019 yılının ekim ve aralık aylarında iki kez halka açık müzayede gerçekleştiren KİPTAŞ, "3. Gayrimenkul Müzayedesi" kapsamında, Referans Başakşehir Vadi ile Silivri Konutları 3. Etap projelerindeki dükkanları ilk kez satışa çıkarıyor.
Katılımcılar ayrıca, Hadımköy 2. Etap, Vaditepe Bahçeşehir, Vaditepe Göl Evleri, Maltepe 2. Etap ve Sahilpark'ta bulunan dükkanlar için de teklif verebilecek.
Açık artırma yöntemi ile gerçekleşecek müzayede halka açık olacak. Katılımcılar www.kiptas.istanbul internet sitesi üzerinden canlı yayınlanacak açık artırmaya online olarak teklif verebilecek.
Müzayede, 4 Mart 2020'de saat 14.00'te KİPTAŞ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Fiyatları 170 bin ile 6 milyon 21 bin 296 TL arasında değişen dükkanlardan elde edilecek gelir, Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Konut Projeleri için kaynak olarak kullanılacak.
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