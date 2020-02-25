Emniyetten 'polis süsü vererek gasp' iddialarına yalanlama

Ankara Emniyet Müdürlüğünce, bazı sosyal medya hesaplarında, başkentte kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce ikametlere silah zoruyla girilerek gasp olaylarının gerçekleştirildiği yönünde yapılan paylaşımların, gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Emniyet Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet Müdürlüğümüz sorumluluk bölgesi dahilinde bu ve benzer tarzda bir olayla ilgili herhangi bir müracaat bulunmamaktadır. Paylaşımlar gerçeği yansıtmamakla birlikte vatandaşlarımızın olası benzer bir durumla karşılaşmaları durumunda, 112 Acil Çağrı Merkezini aramaları veya en yakın kolluk birimine müracaat etmeleri rica olunur."