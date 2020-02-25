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Ankara'da çevre dostu ulaşım dönemi başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Yolu Projesi için ilk kazmayı vuruluyor. Ulaşım politikalarının artık şehirleri şekillendirdiğini belirten Başkan Yavaş ise "Bisikletli ulaşımı çok önemsiyoruz. Projenin 1. Etap inşaat çalışmalarına 26 Şubat Çarşamba günü başlıyoruz. Ankara'ya hayırlı olsun" dedi
 25 Şubat 2020 16:07
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Ankara'da çevre dostu ulaşım dönemi başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Yolu Projesi için ilk kazmayı vuruluyor. Ulaşım politikalarının artık şehirleri şekillendirdiğini belirten Başkan Yavaş ise "Bisikletli ulaşımı çok önemsiyoruz. Projenin 1. Etap inşaat çalışmalarına 26 Şubat Çarşamba günü başlıyoruz. Ankara'ya hayırlı olsun" dedi.

Her geçen gün nüfus ve trafik yoğunluğunun arttığı Başkent'te ulaşım politikası değişikliği için düğmeye basıldı. Daha ekonomik, sağlıklı ve sürdürülebilir ulaşım imkanı sağlayacak "Bisiklet Yolu Projesi'ni" başlatan Başkan Yavaş, aynı zamanda hava ve gürültü kirliliğiyle mücadele ve trafik sıkışıklığına alternatif çözüm sağlayacak projenin 1. etabı için ilk kazmanın 26 Şubat Çarşamba günü ilk kazmanın vurulacağını açıkladı.

Hayırlı olsun mesajı

Bisiklet Yolu Projesi'nin 1. etabını 2 ay içinde tamamlamayı planladıklarını açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "En temel hedefimiz Başkentimizi hak ettiği noktaya getirmek. Ankara'nın ulusal ve uluslararası alanda kentsel hizmetleriyle, yaşam kalitesiyle, çevreye ve insana duyarlılığıyla üst sıralardaki konumu tescillenmiş bir dünya kenti olmasını istiyoruz. Bu noktada ulaşım hizmetleri ve politikası özel bir önem arz ediyor. Ulaşım, kentsel hizmetler arasında insan yaşamına en çok dokunan hizmet alanını oluşturuyor. Kentlerin ekonomisi açısından da ulaşım sektörü çok önemli. Ulaşım politikaları artık sadece bir insanın bir yerden bir yere gitmesini temsil etmiyor, şehirleri şekillendiriyor. Bu yüzden bisikletli ulaşımı çok önemsiyoruz" diye konuştu.

Bisiklet işletme modelleri üzerinde yoğun şekilde çalıştıklarını da belirten Başkan Yavaş, "Topoğrafyaya, kent hareketliliğine, merkezi noktalara, hız limitlerine ve demografik özelliklere dikkat ederek 1. etabın inşaatına 26 Şubat'ta başlıyoruz. Ankara'daki bisiklet ağını toplu taşımaya entegre ederek çok daha fazla genişletmek istiyoruz. Bununla ilgili birçok ülke örneğini inceledik Ankara için en uygun modeli en kısa sürede toplu taşıma araçlarına da uygulamayı planlıyoruz. Şimdiden Bisiklet Yolu Projesinin 1. etabının inşaatı tüm Ankara'ya hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

1. etap inşaatı hızla tamamlanacak

Başkentlilerin yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan proje sayesinde Ankara'da yakıt kullanımı ve emisyon oranı da azalması öngörülüyor. İklim değişikliği uyum çalışmalarına da önemli katkı sağlayacak 53,6 kilometrelik Bisiklet Yolu Projesi'nin 1. etap çalışmaları, Milli Kütüphane-Ankara Üniversitesi güzergahında gerçekleştirilecek. 3,5 kilometrelik güzergahın inşaat çalışmaları trafik düzenini aksatmadan hızla tamamlanacak.
İhlas Haber Ajansı
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