15 yıldır günde 5 litre kola içen adam: Bağımlısı oldum, bırakamıyorum
|25 Şubat 2020 16:04
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Otlu, bugüne kadar bağımlılıktan kurtulmak gibi bir çabası olmadığını ifade etti.
Osmaniye'de, 35 yaşındaki İsmail Otlu, 10 yaşından bu yana günlük 5 litre kola içerek yemek yemeden su içmeden yaşamını sürdürüyor.
Kadirli ilçesi Andırın Caddesi üzerinde pastane işletmeciliği yapan tatlı ustası İsmail Otlu (35) 10 yaşında başladığı kola içme alışkanlığından dolayı bağımlı oldu. Önceleri günlük 1 litre 2 litre kola içen İsmail Otlu zaman içerisinde kendisinde bağımlılık yapan kolayı 5 litreye çıkardı. Sabah uyanınca ilk işi kola içmek olan genç adam, bazen 5 litre kimi zamanlar ise 5 litrenin üzerinde kola içiyor.
Uzun zamandır hiç su içmediğini söyleyen İsmail Otlu, yemek dahi yemediğini sadece öğlen arası bazen simit bazen de poğaça ile karnını doyurduğunu belirtti.
Kola içmediği zamanlarda baş ağrısı çektiğini strese girdiğini belirten İsmail Otlu, farklı bir marka kolayı ise ağzına dahi alamadığını söyledi.
Kendisini rahatsız etse de bugüne kadar bu bağımlılıktan kurtulmayı hiç denemediğini belirten Otlu, "10 yaşından bu yana kola içiyorum. Bağımlılık oldu ister istemez. 2, 2 buçuk litre ile başladık şimdi 5 litreye kadar çıktı. Bu bağımlılık bana yarın bir gün nasıl bir hastalık olarak geri döner bilemiyorum. İçtiğim marka belli. Farklı bir marka kola içemiyorum. İçtiğim zaman bende mide bulantısı yapıyor. Su işi yok bende. Su içemiyorum. Yemek dahi yiyemiyorum. Öğleni simitle börekle geçiştiriyorum. Yarın bir gün ne getirir bilemiyorum ama bağımlısı oldum bırakamıyorum. İçkim sigaram yok kötü alışkanlığım bu" şeklinde konuştu.
Kola bağımlısı İsmail Otlu iş yerine gelen arkadaşlarına da kola ikram ediyor.
İş yeri yakınında seyyar satıcı arkadaşı Tamer Onu ise, "Bizi bıktırdı. Ben bu caddede seyyar satıcıyım. Kola içmeye sürekli beni de çağırıyor beni de bağımlı yaptı 1 litre kola da ben içiyorum" şeklinde konuştu.
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