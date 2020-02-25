EURO 2020 için koronavirüs tehlikesi
UEFA İkinci Başkanı Michele Uva, 12 Haziran'da Türkiye-İtalya maçıyla başlayacak EURO 2020 için açıklamalarda bulundu.
|25 Şubat 2020 16:29
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Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüs can almaya devam ederken futbolu da vurdu.
UEFA İkinci Başkanı Michele Uva, bazı ülkelerde futbolu etkileyen virüsle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "EURO 2020'yi iptal etmek ya da şehir değiştirmek istemiyoruz. Ancak, ev sahibi ülkelerden biri virüse karşı garanti vermezse, bu durumda şehir değişikliğine gidebiliriz.
''Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni durdurmak zorunda kalırız"
Eğer Corona virüs Avrupa çapında bir tehdit haline gelirse ve istemediğimiz noktaya ulaşırsa UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni durdurmak zorunda kalırız."
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