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Belediyenin zabıta aracına haciz konuldu

Aydın'da İncirliova ilçe belediyesine ait bir zabıta aracına haciz konulduğu bildirildi
 25 Şubat 2020 16:33
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Belediyenin zabıta aracına haciz konuldu

Aydın'da İncirliova ilçe belediyesine ait bir zabıta aracına haciz konulduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, 2014 yılında işten çıkarılan 87 personelin Aydın İş Mahkemesine açtığı dava kapsamında alacakların bir kısmının ödenmemesinden dolayı Zabıta Müdürlüğü hizmetinde kullanılan bir otomobil için haciz kararı çıkarıldı.

Belediyeye gelen icra memurları, otomobilin belediye yetkilileri tarafından başka bir yere götürülmesinden dolayı Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın makam odasındaki eşyalar için icra işlemi başlattı.

Görevliler makam odasındaki eşyaların kamu hizmeti için kullanılması sebebiyle, tutanak tutarak belediyeden ayrıldı.

Gazetecilere açıklama yapan Kaya, "Otomobili bulamayınca makam odasına icra için geldiler. İcra memurları makamı boşaltmaya gelmişler 'boşaltın' dedim. Ama tutanak tutarak boşaltamadan gittiler. Olsa borcun tamamını ödeyeceğiz ama paramız yok. Taşınmaz satabilirsek borcu ancak ödeyebileceğiz. İşçilerin avukatı iyi niyetli değil, iyi niyetli olsa hiç sıkıntı olmayacak." dedi.

- Makam aracı için de haciz çıkarılmıştı

İncirliova Belediyesi'nde 2014 yılında işten çıkarılan 87 personelin açtığı davada mahkeme, belediyenin 1 milyon 46 bin 260 lira tazminat ödemesine karar vermiş, işçilere 588 bin 284 lira ödenmiş, kalan kısmın ödenmemesi üzerine alacaklara karşılık 29 Eylül 2019'da Aydın İş Mahkemesince belediyeye ait makam aracı için haciz kararı verilmişti.

Belediye ekipleri, makam aracının alınmaması için iş makineleriyle aracın çevresini kapatmış daha sonra da haciz işlemi uygulanmaması için şantiye deposuna kaldırmıştı.

Belediye Meclisi kararıyla 1 Ekim 2019'da bu araç "hizmet aracı" olarak tahsis edilmişti.

Anadolu Ajansı
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