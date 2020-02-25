Zekai Tahir Burak Hastanesi içindeki kreşten veliler çocuklarını tahliye etti
|25 Şubat 2020 16:42
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Doktor Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi kampüsündeki kreşte çocukları bulunan veliler, Tahran'dan Ankara'ya iniş yapan uçaktaki yolcuların korona virüsü şüphesiyle sevk edilmesi haberini aldıktan sonra tahliye için hastane kampüsüne geldi.
Tahran - İstanbul seferini yapan TK 879 sefer sayılı yolcu uçağı, Ankara Esenboğa Havaalanı'na sabah saati 10.30 sıralarında iniş yapmıştı. Ankara'ya indirilen yolcular, İran'da görülen korona virüsü sebebiyle tedbir amaçlı karantina altına alınmak üzere Zekai Tahir Burak Hastanesine getirilmişti. Haberi alan veliler ise hastane kampüsünün içinde bulunan kreşe gelerek 3-5 yaş aralığındaki çocuklarını alandan tahliye etti. O esnada çocuklarını götürmeye gelen ailelerin hem kendilerine hem de çocuklarına maske taktıkları görüldü. Ayrıca hastane çevresinde güvenlik tedbirleri artırıldı. Hastanenin girişinde nöbet tutan güvenlik görevlilerinin de maske takarak sağlık önlemleri için azami suretle tedbir aldıkları gözlendi.Karantinaya alınan yolculardan ilk görüntüler
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