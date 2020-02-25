1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Niğde'de corona virüs şüphesi

Niğde'de İran üzerinden Türkiye'ye kaçak girdiği belirlenen 4 Pakistan uyruklu göçmenin 2'sinden corona virüs süphesiyle kan örneği alındı. Hastane personeli ve acil servise gelenlere maske dağıtıldı
 25 Şubat 2020 16:57
Yazdır
Niğde'de corona virüs şüphesi

Niğde- Adana otoyolu Eminlik gişelerinde polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta Türkiye'ye İran üzerinden kaçak girdiği tespit edilen 4 Pakistanlı kaçak göçmen yakalandı.

Polis ekipleri 4 göçmeni sağlık kontrolü için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne getirdi. Sağlık personelleri maske dağıtarak olası şüphe nedeniyle tedbir aldı.

2 göçmenden kan örnekleri alınarak Ankara'ya gönderildiği, tahlil sonucunun ise yarın geleceği öğrenildi.

İran'da Sağlık Bakan Yardımcısı koronavirüse yakalandı İran'da Korona virüsünden ölenlerin sayısı 15'e yükseldi
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye, koronavirüse karşı tedbirlerini aldı
25 Şubat 2020 17:51		 Avusturya'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi
25 Şubat 2020 17:26
Bakan Soylu'dan 'koronavirüs' açıklaması
25 Şubat 2020 17:12		 Karantinaya alınan yolculardan ilk görüntüler
25 Şubat 2020 14:40
Türkiye'de Coronavirüs için maske takmak gerekiyor mu?
25 Şubat 2020 13:48		 İran'da Korona virüsünden ölenlerin sayısı 15'e yükseldi
25 Şubat 2020 13:39
THY uçağında korona virüs şüphesi, 12 yolcuda yüksek ateş çıktı
25 Şubat 2020 13:18		 Dünyada koronavirüs bulaşan kişi sayısı 80 bini aştı
25 Şubat 2020 09:02
Karatay koronavirüsten koruyan son reçetesini açıkladı
24 Şubat 2020 12:55		 İranda 'Koronavirüsten 2 haftada 50 kişi öldü' iddiası
24 Şubat 2020 12:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:54 - İran sınırında korkutan deprem17:51 - Türkiye, koronavirüse karşı tedbirlerini aldı17:48 - Başkentgaz'ın, Kızılay'a bağış iddiaları denetleniyor17:46 - FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası17:40 - FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçamadan yakalandı17:38 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?17:31 - Galata Kulesi'nin işletmesi İBB'den alınacak17:26 - Avusturya'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi17:23 - İran'dan gelen uçakta yolcular tartışmış: Kum'dan gelenler binmesin17:20 - Gün sonu döviz fiyatları
17:19 - 82 bin denetimin yüzde 5'inde olumsuzluk tespit edildi17:12 - Bakan Soylu'dan 'koronavirüs' açıklaması17:01 - Altın fiyatlarında sert düşüş16:57 - Niğde'de corona virüs şüphesi16:55 - MEB'in özel çocuklar için ürettiği eğitim materyalleri okullara gönderiliyor16:51 - Benzinin litre fiyatına 10 kuruş indirim16:48 - İran'da koronavirüs salgını Meclis'e sıçradı16:42 - Zekai Tahir Burak Hastanesi içindeki kreşten veliler çocuklarını tahliye etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı... İşte düşüş nedeni
Erdoğan'dan Fox TV'ye sert tepki
THY uçağında korona virüs şüphesi, 12 yolcuda yüksek ateş çıktı
Karantinaya alınan yolculardan ilk görüntüler
20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları açıklandı
Emekli maaşlarında kesintiye gidilecek iddiasına açıklama
Sağlık Bakanlığı, uçaktaki tüm yolcuları karantinaya aldı
Tarım Bakanlığı'na personel alımında süreç başladı
SGK'nın emekli maaşlarında kesintiye gideceği iddiası
Kılıçdaroğlu: Çok yakın zamanda iktidar olacağız
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Fatma Çetinkaya 1
covid 19 1
Profil resmine eşli resim koymak 7
bu saatte sözlükte olmak 1
Rakip taraftar ölünce seni sevmeyen ölsün diyen zihniyet 1
ece erken'in evli adamla ilişkisi olduğu iddiası 3
cumartesi 1
Nisanlisinin bogazini kesip 8 yerinden bicaklayan kadin 3
Folie a deux 1
Bir mıh bir nal kurtarır 2
SON İLANLAR
İŞKUR, işgücü destek programı kapsamında hibe çağrısı yayımladı
Sağlık Bakanlığı Sıhhat Projesi Kapsamında 3 Personel Alacak
Lüleburgaz Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kars Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
DKK Gölcük Bakım Onarım Engeli İşçi Alım İlanı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kars Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
İzmir Konak SYDV Personel Alım İlanı
Ankara Nallıhan SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam