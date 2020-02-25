Niğde'de corona virüs şüphesi
Niğde'de İran üzerinden Türkiye'ye kaçak girdiği belirlenen 4 Pakistan uyruklu göçmenin 2'sinden corona virüs süphesiyle kan örneği alındı. Hastane personeli ve acil servise gelenlere maske dağıtıldı
|25 Şubat 2020 16:57
|Yazdır
Niğde- Adana otoyolu Eminlik gişelerinde polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta Türkiye'ye İran üzerinden kaçak girdiği tespit edilen 4 Pakistanlı kaçak göçmen yakalandı.
Polis ekipleri 4 göçmeni sağlık kontrolü için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne getirdi. Sağlık personelleri maske dağıtarak olası şüphe nedeniyle tedbir aldı.
2 göçmenden kan örnekleri alınarak Ankara'ya gönderildiği, tahlil sonucunun ise yarın geleceği öğrenildi.İran'da Sağlık Bakan Yardımcısı koronavirüse yakalandı İran'da Korona virüsünden ölenlerin sayısı 15'e yükseldi
4 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Türkiye, koronavirüse karşı tedbirlerini aldı
25 Şubat 2020 17:51
|Avusturya'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi
25 Şubat 2020 17:26
|Bakan Soylu'dan 'koronavirüs' açıklaması
25 Şubat 2020 17:12
|Karantinaya alınan yolculardan ilk görüntüler
25 Şubat 2020 14:40
|Türkiye'de Coronavirüs için maske takmak gerekiyor mu?
25 Şubat 2020 13:48
|İran'da Korona virüsünden ölenlerin sayısı 15'e yükseldi
25 Şubat 2020 13:39
|THY uçağında korona virüs şüphesi, 12 yolcuda yüksek ateş çıktı
25 Şubat 2020 13:18
|Dünyada koronavirüs bulaşan kişi sayısı 80 bini aştı
25 Şubat 2020 09:02
|Karatay koronavirüsten koruyan son reçetesini açıkladı
24 Şubat 2020 12:55
|İranda 'Koronavirüsten 2 haftada 50 kişi öldü' iddiası
24 Şubat 2020 12:22