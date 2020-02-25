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82 bin denetimin yüzde 5'inde olumsuzluk tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Halkımıza, vatandaşımıza, milletimize yanlış ürün üretenlerle mücadele dün olduğu gibi bugün de sürüyor, yarın da sürecek ve devam edecek
 25 Şubat 2020 17:19
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82 bin denetimin yüzde 5'inde olumsuzluk tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gıda denetimlerine ilişkin, "Geçen hafta itibarıyla 82 bininin üzerinde denetim yapıldı ve bunların aşağı yukarı yüzde 5'inde olumsuzluk tespit ettik. Halkımıza, vatandaşımıza, milletimize yanlış ürün üretenlerle mücadele dün olduğu gibi bugün de sürüyor, yarın da sürecek ve devam edecek." dedi.

Van'daki programlarının ardından Hakkari'ye gelen Pakdemirli, Hakkari Üniversitesi konferans salonunda düzenlenen "Sektör Buluşma Toplantısı"na katıldı.

Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek Bakanlığın çalışmaları ve desteklemeleri hakkında bilgiler verdi.

- "Tarımsal hasılayı artırdık"

Hakkari'nin parlatılmayı bekleyen bir mücevher gibi olduğunu belirten Pakdemirli, bölgenin normalleştiğini, bundan sonra kentin gerçek potansiyelini ortaya koyabileceğini ifade etti.

Türkiye'nin tarımda büyüyen bir ülke olduğunu, 17 yılda tarımsal hasılayı yüzde 486 artırdıklarını ifade eden Pakdemirli, "565 baraj inşa ettik. 141 milyar liralık tarımsal destek, kırsal kalkınma hibeleriyle de 200 bin vatandaşımıza istihdam sağladık, 4,5 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Tohum üretimini 8 kat, tohum ihracatımızı da 10 kar artırdık. Tarımsal Gayri Safi Milli Hasılamız 2002 yılında 37 milyar iken şimdi 217 milyara geldi. Türkiye tarım ürünlerinde ithalatçı bir ülke değil, ihracatçı bir ülkedir. Yani dış ticaret fazlamız 5,3 milyar dolardır. 193 ülkeye 1827 tarımsal ürünü ihraç ediyoruz." bilgisini paylaştı.

Bu sene 83 milyon fidanı toprakla buluşturmayı hedeflediklerini aktaran Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 Kasım'ı Milli Ağaçlandırma Günü ilan ettiğini anımsattı.

Tohum ihtiyacının yüzde 96'sını yerli olarak karşıladıklarını, toplam arazilerin yüzde 96'sında da yerli tohum üretiminin olduğu bilgisini veren Pakdemirli, su ürünlerinde de üretimi artırdıklarını, geçen yıl 350 bin tona ulaştıklarını vurguladı.

- "Geçen hafta 82 binin üzerinde denetim yaptık"

17 yılda gıda denetimini 30 kat artırdıklarını, 23 kez kamuoyuna yanlış ürün üretenleri de duyurduklarını anlatan Pakdemirli, gıda denetimlerine yönelik şunları kaydetti:

"Bu duyurularımızı hızlı şekilde devam ettireceğiz. Geçen hafta denetimler vardı. Denetim seferberliği sonuçlarında süt ve süt ürünleri iş yerleri ile takviye edici gıda üreten iş yerlerinde 2 bin 208 denetim yaptık. Olumsuz denetim sayısı 171, alınan numune sayısı 65. Et ve et ürünleri üreten yerleri de ertesi gün denetledik. Bunda da toplam denetim 2 bin 93. Olumsuz denetim sayısı 138, alınan numune sayısı da 78. Ekmek ve unlu mamullerin denetimlerinde de 11 bin 155 denetime karşılık 1282 olumsuz denetim sayısı ve 71 de alınan numunemiz var. Kasap, şarküteri, bakkal, takviye edici gıda satış yerleri, market, büfe ve benzeri iş yerlerinde de 30 bin 900 denetim yaptık. Bunun karşılığında 1149 olumsuz denetim sayımız var. Alınan numunemiz de 323. Okul kantinleri ve yemekhanelerde de 10 bin 732 denetimimiz var. Olumsuz denetim 194. 29 de numune aldık. Lokanta, restoran, dönerci, fast food ve benzeri yerlerde de toplam 25 bin 535 denetimimiz var. Olumsuz denetim 1341, alınan numune 129. Toplamda da geçen hafta itibarıyla 82 bininin üzerinde denetim yapıldı ve bunların aşağı yukarı yüzde 5'inde olumsuzluk tespit ettik. Halkımıza, vatandaşımıza, milletimize yanlış ürün üretenlerle mücadele dün olduğu gibi bugün de sürüyor, yarın da sürecek ve devam edecek."

- Hakkari'ye verilen destekler

Bakanlık olarak Hakkari'ye 17 yılda 1,5 milyar liralık tarımsal destek ve yatırım yaptıklarını belirten Pakdemirli, arıcılık geliştirme projesi kapsamında 100 aileye bin ana arı ve arı malzemesini kovanlarıyla birlikte dağıtacaklarını açıkladı.

Toplam maliyeti 500 bin lira olan 250 metrekarelik 20 sera dağıtımı gerçekleştireceklerini bildiren Pakdemirli, 44 aileye 5'er baş manda olacak şekilde toplam 220 manda dağıtacaklarını sözlerine ekledi.

Toplantıya, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, vali yardımcıları, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, kurum amirleri, STK temsilcileri ile çiftçiler katıldı.

Anadolu Ajansı
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