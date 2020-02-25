Gün sonu döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|25 Şubat 2020 17:20
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,1580
|6,1590
|6,1310
|6,1320
|Avro
|6,6640
|6,6650
|6,6480
|6,6490
|Sterlin
|7,9320
|7,9720
|7,9380
|7,9780
|İsviçre Frangı
|6,2760
|6,3080
|6,2590
|6,2900
|ANKARA
|ABD Doları
|6,1350
|6,1850
|6,1150
|6,1650
|Avro
|6,6300
|6,6900
|6,6250
|6,6850
|Sterlin
|7,8700
|8,0170
|7,8990
|8,0460
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