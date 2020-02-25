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Gün sonu döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
 25 Şubat 2020 17:20
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Gün sonu döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 6,1580 6,1590 6,1310 6,1320
Avro 6,6640 6,6650 6,6480 6,6490
Sterlin 7,9320 7,9720 7,9380 7,9780
İsviçre Frangı 6,2760 6,3080 6,2590 6,2900
ANKARA
ABD Doları 6,1350 6,1850 6,1150 6,1650
Avro 6,6300 6,6900 6,6250 6,6850
Sterlin 7,8700 8,0170 7,8990 8,0460
Anadolu Ajansı
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