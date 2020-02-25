Galata Kulesi'nin işletmesi İBB'den alınacak
|25 Şubat 2020 17:31
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Galataport'tan Atatürk Kültür Merkezi'ne uzanan bir de kültür yolu planladıklarını, ismini de 'Beyoğlu Kültür Yolu' koyduklarını açıkladı.
Sözcü'den Deniz Zeyrek'in haberine göre, bu yol Galataport'tan başlayıp Galata Kulesi'ne gelinecek. Kule işletmesi sözleşme süresi dolan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınacak. İstanbul'un ilk meydanı olan Galata Kulesi etrafındaki alan genişletilecek. Bunun için meydandaki büyük bina kamulaştırılacak.
Kulenin karşısındaki yokuş, doğal akışında basamaklarla halka açık bir tiyatroya dönüşecek. Devlet Tiyatroları, Opera ve Balesi gösterilerini sergileyecek. Devamında Beyoğlu Evlendirme Dairesi kültür sanat merkezine dönüştürülecek. Altı tiyatro, üstü ise sinema olacak.
Bakan Ersoy, Galataport'a ilk geminin 5 Nisan'da geleceğini, eylül ayı itibarıyla liman dışındaki operasyonların da başlayacağını söyledi. 2021 itibarıyla Galataport'un bütün rezervasyonlarını dolduracağını aktaran Ersoy, 2022'den sonra İstanbul'a ikinci bir portun gerekeceğini belirterek, Yenikapı'daki port için ihalenin yapıldığını anımsattı.
İmamoğlu: Hoş bir model değil
Konuya ilişkin olarak açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kentle ilgili karar alma yönteminde hoş bir model değil. İstanbul'da karar alacaklarsa biz bir telefon mesafesindeyiz" dedi.
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