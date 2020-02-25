1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Galata Kulesi'nin işletmesi İBB'den alınacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıkladığı yeni proje ile Galata Kulesi, işletme sözleşmesi dolan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) alınacak
 25 Şubat 2020 17:31
Yazdır
Galata Kulesi'nin işletmesi İBB'den alınacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Galataport'tan Atatürk Kültür Merkezi'ne uzanan bir de kültür yolu planladıklarını, ismini de 'Beyoğlu Kültür Yolu' koyduklarını açıkladı.

Sözcü'den Deniz Zeyrek'in haberine göre, bu yol Galataport'tan başlayıp Galata Kulesi'ne gelinecek. Kule işletmesi sözleşme süresi dolan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınacak. İstanbul'un ilk meydanı olan Galata Kulesi etrafındaki alan genişletilecek. Bunun için meydandaki büyük bina kamulaştırılacak.

Kulenin karşısındaki yokuş, doğal akışında basamaklarla halka açık bir tiyatroya dönüşecek. Devlet Tiyatroları, Opera ve Balesi gösterilerini sergileyecek. Devamında Beyoğlu Evlendirme Dairesi kültür sanat merkezine dönüştürülecek. Altı tiyatro, üstü ise sinema olacak.

Bakan Ersoy, Galataport'a ilk geminin 5 Nisan'da geleceğini, eylül ayı itibarıyla liman dışındaki operasyonların da başlayacağını söyledi. 2021 itibarıyla Galataport'un bütün rezervasyonlarını dolduracağını aktaran Ersoy, 2022'den sonra İstanbul'a ikinci bir portun gerekeceğini belirterek, Yenikapı'daki port için ihalenin yapıldığını anımsattı.

İmamoğlu: Hoş bir model değil

Konuya ilişkin olarak açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kentle ilgili karar alma yönteminde hoş bir model değil. İstanbul'da karar alacaklarsa biz bir telefon mesafesindeyiz" dedi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Başkentgaz'ın, Kızılay'a bağış iddiaları denetleniyor
25 Şubat 2020 17:48		 82 bin denetimin yüzde 5'inde olumsuzluk tespit edildi
25 Şubat 2020 17:19
'Polis süsü vererek gasp' iddialarına yalanlama
25 Şubat 2020 16:10		 Havalimanı mahkemesi faaliyete başladı
25 Şubat 2020 15:33
Sağlık Bakanlığı, uçaktaki tüm yolcuları karantinaya aldı
25 Şubat 2020 13:46		 Van'daki depremzedeler için kaynak aktarıldı
25 Şubat 2020 13:31
Sanayi alanları 'yatay yapılaşma' için şehrin dışına taşınacak
25 Şubat 2020 11:13		 Havalimanlarına 7/24 mahkeme geliyor
25 Şubat 2020 10:07
Elektronik sigara ithalatı yasaklandı
25 Şubat 2020 09:22		 112 için 'otomatik acil konum' sistemi
25 Şubat 2020 09:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:54 - İran sınırında korkutan deprem17:51 - Türkiye, koronavirüse karşı tedbirlerini aldı17:48 - Başkentgaz'ın, Kızılay'a bağış iddiaları denetleniyor17:46 - FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası17:40 - FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçamadan yakalandı17:38 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?17:31 - Galata Kulesi'nin işletmesi İBB'den alınacak17:26 - Avusturya'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi17:23 - İran'dan gelen uçakta yolcular tartışmış: Kum'dan gelenler binmesin17:20 - Gün sonu döviz fiyatları
17:19 - 82 bin denetimin yüzde 5'inde olumsuzluk tespit edildi17:12 - Bakan Soylu'dan 'koronavirüs' açıklaması17:01 - Altın fiyatlarında sert düşüş16:57 - Niğde'de corona virüs şüphesi16:55 - MEB'in özel çocuklar için ürettiği eğitim materyalleri okullara gönderiliyor16:51 - Benzinin litre fiyatına 10 kuruş indirim16:48 - İran'da koronavirüs salgını Meclis'e sıçradı16:42 - Zekai Tahir Burak Hastanesi içindeki kreşten veliler çocuklarını tahliye etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı... İşte düşüş nedeni
Erdoğan'dan Fox TV'ye sert tepki
THY uçağında korona virüs şüphesi, 12 yolcuda yüksek ateş çıktı
Karantinaya alınan yolculardan ilk görüntüler
20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları açıklandı
Emekli maaşlarında kesintiye gidilecek iddiasına açıklama
Sağlık Bakanlığı, uçaktaki tüm yolcuları karantinaya aldı
Tarım Bakanlığı'na personel alımında süreç başladı
SGK'nın emekli maaşlarında kesintiye gideceği iddiası
Kılıçdaroğlu: Çok yakın zamanda iktidar olacağız
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bir mıh bir nal kurtarır 2
Telefon numarasını hiç değiştirmeyen kişi 9
tuhafiye 1
halil umut meler 4
ece erken'in evli adamla ilişkisi olduğu iddiası 3
22.02.2020 Beşiktaş vs Trabzonspor maçı 1
üzgün olmak 4
Folie a deux 1
hüseyin çimşir 1
Sgk'nın tasarruf önerileri 10
SON İLANLAR
İŞKUR, işgücü destek programı kapsamında hibe çağrısı yayımladı
Sağlık Bakanlığı Sıhhat Projesi Kapsamında 3 Personel Alacak
Lüleburgaz Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kars Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
DKK Gölcük Bakım Onarım Engeli İşçi Alım İlanı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kars Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
İzmir Konak SYDV Personel Alım İlanı
Ankara Nallıhan SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam