FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçamadan yakalandı
Edirne'de, sınırda Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişi yakalandı
|25 Şubat 2020 17:40
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Edirne'de, sınırda Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişi yakalandı.
Arda Hudut Karakolu tarafından birinci derece askeri yasak bölge içerisinde bir grup tespit edildi.
Yapılan araştırmada, FETÖ şüphelisi oldukları anlaşılan M.A, B.C, E.C, S.Y. ve E.A. gözaltına alındı.
Şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor.
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