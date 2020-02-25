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İran sınırında korkutan deprem

Türkiye İran sınırında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, İran'ın Hoy şehri yakınlarında saat 17.14'te 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu
 25 Şubat 2020 17:54
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İran sınırında korkutan deprem

AFAD, saat 17.14'te Türkiye-İran sınırında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliğinin ise 5 kilometre olduğu açıklandı.

Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği bilgilere göre ise Türkiye-İran sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, (EMSC) ise Ağrı'da merkez üssü Doğubeyazıt olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı.

Memurlar.Net
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