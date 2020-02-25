İran sınırında korkutan deprem
Türkiye İran sınırında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, İran'ın Hoy şehri yakınlarında saat 17.14'te 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu
|25 Şubat 2020 17:54
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AFAD, saat 17.14'te Türkiye-İran sınırında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliğinin ise 5 kilometre olduğu açıklandı.
Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği bilgilere göre ise Türkiye-İran sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, (EMSC) ise Ağrı'da merkez üssü Doğubeyazıt olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı.
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