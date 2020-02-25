Ispartalı kayıp kızlar İzmir'de bulundu
|25 Şubat 2020 18:12
|Yazdır
Isparta'daki evlerinden 5 gün önce çıkıp bir daha dönmeyen ve izlerine en son Denizli'de rastlanan 3 lise öğrencisi, İzmir'in Konak ilçesinde bulundu. Polis, üç kızı sorgulamak amacıyla emniyete götürdü.
Isparta'daki evlerinden çıkan Tuana Yıldız (16), Gülizar Soy (16) ve Buse Aydoğan (16), ailelerinin kayıp başvurularının ardından 5 gündür aranıyordu. İzlerine en son Denizli'de rastlanan 3 lise öğrencisinin İzmir'de olabileceği ihbarlarının ardından İzmir polisi harekete geçti. 3 kız için güvenlik kameraları detaylı olarak taranırken, gelen ihbarlarda polis tarafından titizlikle incelendi.
20 Şubat 2020 tarihinden bu tarafa aranan lise öğrencilerinin kayıp olmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 3 kız, Konak ilçesinde bulundu. Tuana Yıldız, Gülizar Soy ve Buse Aydoğan'ın sorgu için Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.
Aileler, kaybolan çocuklarının bulunması için Müge Anlı'nın programına başvurarak gözyaşları içinde yardım istemişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Çalıştığı marketten para çalan müdür tutuklandı
25 Şubat 2020 18:55
|İran'dan gelen uçakta yolcular tartışmış: Kum'dan gelenler binmesin
25 Şubat 2020 17:23
|HDP Kongresindeki slayta soruşturma: 15 gözaltı
25 Şubat 2020 16:28
|Nişanlısını 'sürpriz' deyip gözlerini kapatarak öldürmüş
25 Şubat 2020 16:01
|Göçmen kaçakçılarına 'Aylan bebek' operasyonu: 60 gözaltı
25 Şubat 2020 15:59
|Uzman Onbaşı, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
25 Şubat 2020 15:43
|Hasta yakınları güvenlikçilere saldırdı
25 Şubat 2020 15:39
|Erkek hemşire, hasta yakınları tarafından darp edildi
25 Şubat 2020 15:26
|TEM Bahçeşehir'de 'kazaya bakma' kazası
25 Şubat 2020 13:43
|Başkalarının yerine sınava giren 23 şüpheli adliyede
25 Şubat 2020 12:21