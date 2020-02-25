1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ispartalı kayıp kızlar İzmir'de bulundu

Isparta'daki evlerinden 5 gün önce çıkıp bir daha dönmeyen ve izlerine en son Denizli'de rastlanan 3 lise öğrencisi, İzmir'in Konak ilçesinde bulundu. Polis, üç kızı sorgulamak amacıyla emniyete götürdü
 25 Şubat 2020 18:12
Yazdır
Ispartalı kayıp kızlar İzmir'de bulundu

Isparta'daki evlerinden 5 gün önce çıkıp bir daha dönmeyen ve izlerine en son Denizli'de rastlanan 3 lise öğrencisi, İzmir'in Konak ilçesinde bulundu. Polis, üç kızı sorgulamak amacıyla emniyete götürdü.

Isparta'daki evlerinden çıkan Tuana Yıldız (16), Gülizar Soy (16) ve Buse Aydoğan (16), ailelerinin kayıp başvurularının ardından 5 gündür aranıyordu. İzlerine en son Denizli'de rastlanan 3 lise öğrencisinin İzmir'de olabileceği ihbarlarının ardından İzmir polisi harekete geçti. 3 kız için güvenlik kameraları detaylı olarak taranırken, gelen ihbarlarda polis tarafından titizlikle incelendi.

20 Şubat 2020 tarihinden bu tarafa aranan lise öğrencilerinin kayıp olmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 3 kız, Konak ilçesinde bulundu. Tuana Yıldız, Gülizar Soy ve Buse Aydoğan'ın sorgu için Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.

Aileler, kaybolan çocuklarının bulunması için Müge Anlı'nın programına başvurarak gözyaşları içinde yardım istemişti.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çalıştığı marketten para çalan müdür tutuklandı
25 Şubat 2020 18:55		 İran'dan gelen uçakta yolcular tartışmış: Kum'dan gelenler binmesin
25 Şubat 2020 17:23
HDP Kongresindeki slayta soruşturma: 15 gözaltı
25 Şubat 2020 16:28		 Nişanlısını 'sürpriz' deyip gözlerini kapatarak öldürmüş
25 Şubat 2020 16:01
Göçmen kaçakçılarına 'Aylan bebek' operasyonu: 60 gözaltı
25 Şubat 2020 15:59		 Uzman Onbaşı, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
25 Şubat 2020 15:43
Hasta yakınları güvenlikçilere saldırdı
25 Şubat 2020 15:39		 Erkek hemşire, hasta yakınları tarafından darp edildi
25 Şubat 2020 15:26
TEM Bahçeşehir'de 'kazaya bakma' kazası
25 Şubat 2020 13:43		 Başkalarının yerine sınava giren 23 şüpheli adliyede
25 Şubat 2020 12:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:47 - Nefes almayan bir canlı keşfedildi19:43 - Öğretmenini öldüren öğrenci: İsteyerek yapmadım19:39 - Tecavüzle suçlanan profesörün davasında yeni gelişme19:35 - İkinci el oto satışlarında 'muayene' sorunu19:31 - Mahir Ünal: HSK'ya 'alçak' demek, en büyük alçaklıktır19:27 - Türk vatandaşlarını getiren uçak dezenfekte edildi19:23 - Üniversite öğrencisinin öldürülmesine ilişkin davada mütalaa19:19 - Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'dan ayrıldı19:15 - Günlük ne kadar süre internet kullanıyoruz?19:11 - Akçakale Gümrük kapısında HGYS dönemi
19:07 - Ulaşıma kapanan Iğdır-Ağrı kara yolu ulaşıma açıldı19:03 - MHP eski Milletvekili İrfan Keleş toprağa verildi18:57 - TALPA'dan, tutuklanan pilota ilişkin açıklama18:55 - Çalıştığı marketten para çalan müdür tutuklandı18:52 - Erdoğan'dan, Azerbaycan'a 'Yukarı Karabağ' desteği18:41 - TBMM Genel Kurul'da 'Ozan Ceyhun' tartışması18:37 - TBB Başkanı Feyzioğlu: Yargı hepimizin, yıkılırsa altında kalırız18:31 - Virüs şüphesi olan kişinin olduğu uçak Türkiye'ye indirilmedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı... İşte düşüş nedeni
Erdoğan'dan Fox TV'ye sert tepki
THY uçağında korona virüs şüphesi, 12 yolcuda yüksek ateş çıktı
Karantinaya alınan yolculardan ilk görüntüler
20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları açıklandı
Emekli maaşlarında kesintiye gidilecek iddiasına açıklama
Sağlık Bakanlığı, uçaktaki tüm yolcuları karantinaya aldı
Tarım Bakanlığı'na personel alımında süreç başladı
SGK'nın emekli maaşlarında kesintiye gideceği iddiası
Kılıçdaroğlu: Çok yakın zamanda iktidar olacağız
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bir sehrin medeni olduğunu gosteren detaylar 7
haluk ulusoy'un derbi sonrası attığı tweet 2
benimle konuşurken yüzüme bak lütfen 1
gs lobisi mi ts lobisi mi güçlü sorunsalı 4
deniz türüç 5
Mert çetin 2
Seni de seni seveni de sevmiyoruz 4
pazartesi diyete başlamak 2
ölüm alığında yaş sınırı 3
Huseyin dumlupınar 3
SON İLANLAR
İŞKUR, işgücü destek programı kapsamında hibe çağrısı yayımladı
Sağlık Bakanlığı Sıhhat Projesi Kapsamında 3 Personel Alacak
Lüleburgaz Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kars Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
DKK Gölcük Bakım Onarım Engeli İşçi Alım İlanı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kars Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
İzmir Konak SYDV Personel Alım İlanı
Ankara Nallıhan SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam