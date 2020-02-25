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Dağdan kopan kayalar okulun bahçesine düştü

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde dağdan kopan kayalar okulun bahçesine düştü. Okulların dağılmasının ardından heyelanın gerçekleşmesi faciayı önlerken köy yolu ulaşıma kapandı
 25 Şubat 2020 18:25
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Dağdan kopan kayalar okulun bahçesine düştü

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde dağdan kopan kayalar okulun bahçesine düştü. Okulların dağılmasının ardından heyelanın gerçekleşmesi faciayı önlerken köy yolu ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre, Üçtaş köyünde bulunan pansiyonlu Yatılı Bölge Orta Okulu ve İlkokulunda okul bittikten sonra büyük bir gürültüyle hemen yanındaki dağda heyelan gerçekleşti. Kopmanın etkisiyle devasa kayalar istinat duvarlarını yıkarak okul bahçesine düşerken, köye ulaşımı sağlayan yol da kapandı. Büyük heyelan öncesinde birkaç kopma olması nedeniyle video kaydı alan bir vatandaş büyük heyelanın olduğu anı kayıt altına alırken, videoda büyük bir gürültüyle heyelanın kopma anı yer aldı. O anlar bahçede bulunan bir vatandaş tarafından kayıt altına alınıp sosyal medyada paylaşılırken, ders saatinin sona ermiş olması olası faciayı önledi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ekip intikal ettirilirken, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile diğer kurumların uzmanlarının incelemesinin ardından çalışmalara başlanacağı aktarıldı.

Kürtün Kaymakamı Mehmet Göze olayın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada heyelanın öğrencilerin okuldan ayrıldıktan sonra meydana geldiğini belirterek, "Heyelan nedeniyle çok şükür can ve mal kaybımız yok. Okulun bahçe duvarında bir hasar var. Alanda inceleme yapmaları için AFAD ekiplerini çağırdık. Yeniden bir heyelan riski ya da tehlike olup olmadığıyla ilgili teknik incelemeyi sürdürüyorlar. Bu tespitlere göre yarın ve sonraki günlerde okulda eğitim yapılıp yapılmayacağına karar vereceğiz. Gerekli tedbirleri alacağız" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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