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Düğünde en az takı maliyeti 45 bin TL

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, şu anda evlenecek erkeklerin gelin altınları için ortalama 45 bin TL para ayırması gerektiğini söyledi. 4 bilezik, bir takı seti, 2 yüzük ve nişanda gelinin avucuna koyulan altınların ortalama maliyeti toplamda 45 bin TL tutuyor.
 25 Şubat 2020 18:30
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Düğünde en az takı maliyeti 45 bin TL

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, şu anda evlenecek erkeklerin gelin altınları için ortalama 45 bin TL para ayırması gerektiğini söyledi. 4 bilezik, bir takı seti, 2 yüzük ve nişanda gelinin avucuna koyulan altınların ortalama maliyeti toplamda 45 bin TL tutuyor.

Son zamanlarda rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları yeni düğün yapacakları kara kara düşündürüyor. Kuyumcular, sürekli değişen altın fiyatları nedeniyle dükkanlarına astıkları tabelalardaki rakamları sık sık değiştiriyor. Birkaç yıl öncesine kadar 20 bin TL civarında tutan 4 adet bilezik (toplam 80 gram), takı seti, nişan yüzükleri ve kınada geline verilen altın, bugünlerde ise ortalama 45 bin TL civarında tutuyor.

"Evleneceklerin altın almak için 45-50 bin TL hazır bulundurması gerekiyor"

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, altının yaz aylarına doğru daha da çıkacağını düşündüklerini belirterek, damatların gelinlere alması gereken ziynet eşyalarının fiyatı hakkında açıklamalarda bulundu. Altın fiyatlarının artmasıyla beraber erkeklerin evlenmeden önce altın için 45 bin TL gibi rakamı gözden çıkarması gerektiğinin altını çizen Salih Özman, "Evlenirken en az 4 bilezik, takı seti ve söz yüzüğü alınması gerekiyor. 20 gramdan 4 adet bilezik şu anda 26 bin TL tutuyor. Bunun haricinde boyun ve bilek için takı isteniyor. Bunların da en abartısızları 9 bin 500 TL civarında tutuyor. Bilezikle beraber bu fiyat 36 bin liraya çıkıyor. Bunun yanı sıra evlilik öncesinde nişan yüzüğü de alınması gerekiyor. Nişan yüzükleri de ortalama 2-4 bin TL arasında değişiyor. Sadece bunlarla da bitmiyor. Düğünden önceki gün kına gecesinde gelinin eline altın veriliyor. Bu da tam altın alırsanız 2 bin 100 TL, yarım altın bin 50 TL, çeyrek altın ise 550 TL tutuyor. Tüm bunların yanında küpe gibi başka ıvır zıvırlar da işin içine girince fiyat daha da artıyor. Bunun için de düğün yapacak damatların altın alacağı zaman bir 45-50 bin TL getirmesi gerekiyor. Bu altınlar alınmazsa gelin mutsuz olur, gelin mutsuz olunca damat mutsuz olur, İkisi de mutsuz olunca evde huzursuzluk çıkar. Onun için evlenecek çiftlerin önceden hazırlık yapması gerekiyor" dedi.

Şu anda altın fiyatları gram altın 326 TL, çeyrek 550 TL, yarım bin 50 TL, tam altın 2 bin 100 TL ve 22 ayar bilezik ise 297 TL'den satılıyor.
İhlas Haber Ajansı
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