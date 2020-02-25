MHP eski Milletvekili İrfan Keleş toprağa verildi

DÜĞÜNDE EN AZ TAKI MALİYETİ 45 BİN TL Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, şu anda evlenecek erkeklerin gelin altınları için ortalama 45 bin TL para ayırması gerektiğini söyledi. 4 bilezik, bir takı seti, 2 yüzük ve nişanda gelinin avucuna koyulan altınların ortalama maliyeti toplamda 45 bin TL tutuyor. Son zamanlarda rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları yeni düğün yapacakları kara kara düşündürüyor. Kuyumcular, sürekli değişen altın fiyatları nedeniyle dükkanlarına astıkları tabelalardaki rakamları sık sık değiştiriyor.