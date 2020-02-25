MHP eski Milletvekili İrfan Keleş toprağa verildi
Vefat eden 21. Dönem Eski MHP Çankırı Milletvekili İrfan Keleş'in cenazesi, memleketi Çankırı'da defnedildi.
|25 Şubat 2020 19:03
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Vefat eden 21. Dönem Eski MHP Çankırı Milletvekili İrfan Keleş'in cenazesi, memleketi Çankırı'da defnedildi.
Keleş'in cenazesi, TBMM'de düzenlenen resmi törenin ardından Çankırı'ya getirildi.
Keleş'in cenazesi, Ahmet Yesevi Camisi'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Merkez Sarıbaba Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze namazına Keleş'in yakınlarının yanı sıra Vali Hamdi Bilge Aktaş, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, eski milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı.
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