Ulaşıma kapanan Iğdır-Ağrı kara yolu ulaşıma açıldı
|25 Şubat 2020 19:07
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Etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Iğdır-Ağrı kara yolu, 5 saatlik çalışmanın ardından ulaşıma açıldı.
Ağrı-Iğdır kara yolunun Ağrı Dağı eteğindeki Pamuk Geçidi, bölgede etkili olan kar yağışı sonucu öğle saatlerinde ulaşıma kapandı.
Karayolları 184. Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda tır ve aracın yoldan çıktığı, birçok aracın da mahsur kaldığı yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
Polis ve jandarma ekiplerinin aksaklık yaşanmaması için araç geçişlerini durdurduğu kara yolunda, yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından ulaşım tekrar sağlandı.
Yolda mahsur kalan sürücülerden Ahmet Aydın, AA muhabirine aniden bastıran kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldığını belirterek, "Erzurum'dan bu yolu kullanarak Doğubayazıt'a gidiyordum. Allah devletimize zeval vermesin, ekipler gelip bizi kurtardılar." dedi.
Vatandaşlardan Ensar Tekin ise Kars'a turistlik gezi için yolcu götürdüklerini, can güvenliği için kaygan yolda zincir taktıklarını dile getirdi.
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