Günlük ne kadar süre internet kullanıyoruz?

Türkiye'de insanların internette geçirdikleri süre ile uyku süreleri eşitlendi. Günün 7,5 saatini internette, 7,5 saatini de uykuda geçiriyoruz.

Global sosyal medya ajansları We Are Social ve HootSuite tarafından yayınlanan "Dijital Türkiye 2020" raporuna göre, 83,88 milyon nüfusa sahip Türkiye'de yetişkinlerin yüzde 74'ü, yani 62,7 milyonu internet kullanıyor. Türkiye'de son bir yılda internet kullanan kişi sayısı 2,4 milyon, cep telefonu kullanıcısı 2,6 milyon, aktif sosyal medya kullanıcısı sayısı da 2,2 milyon arttı.

Raporda Türklerin günde ortalama 7 saat 29 dakikalarını internette geçirdiklerinin altı çizilirken; bu süre, Türk Uyku Derneği'nin araştırmasında belirlenen günlük uyku ortalaması ile aynı.

16-64 yaş aralığındaki kişilerin yüzde 89'u akıllı telefon kullanırken, yüzde 67'si diz ya da masa üstü bilgisayara sahip. Tablet bilgisayar kullananların oranı da yüzde 45. Rapor, Türklerin günde ortalama 3 saat 4 dakikalarını televizyon izleyerek, 2 saat 51 dakikalarını sosyal medyada, 1 saat 21 dakikalarını müzik dinleyerek, 58 dakikalarını da oyunla geçirdiklerini ortaya koyuyor. Dijital Türkiye 2020 Raporu'na göre, Türkiye'de toplam 54 milyon sosyal medya kullanıcısı bulunuyor ve bunların yüzde 99'u sosyal medyaya mobil cihazlarla bağlanıyor

35,2 milyon e-ticaret müşterisi

Türkiye'nin ilk para iadeli alışveriş sitesi kurucusu Güçlü Kayral, raporda Türkiye'nin e-ticaret potansiyelinin de ortaya konulduğunu belirterek, "Bilişim Sanayicileri Derneği'nin (TÜBİSAD) pazar büyüklüğü araştırmasından sonra en kapsamlı rapor olan Dijital Türkiye 2020'ye göre, 16-64 yaş grubundaki kişilerin 46,2 milyonu mal ve hizmet satın almak için internette arama yapıyor. Online alışveriş yapanların sayısı ise 35,2 milyon. Türkiye'de kişi başı ortalama 158 ABD doları tüketim malları için internetten alışveriş yapılıyor" dedi.

Güçlü Kayral, 62,7 milyon kişi günün 7 saat 29 dakikasını internette geçirirken ve 46,2 milyon kişi online mal ve hizmet arayışı yaparken, bunların sadece 35,2 milyonunun e-ticaret müşterisi olmasının yeterli olmayacağını savunarak, "Bu yüzden de e-ticaretin genel perakende içindeki payı yüzde 4-5'i geçmiyor. Gelişmiş ülkelerde bu oran yüzde 10-15 aralığında bulunuyor. Dijital vitrinlere bakmakla yetinen 10 milyonu aşkın internet kullanıcısını dükkanlara çekmeyi başarırsak, halen 80 milyar lira düzeyinde olan e-ticaret sektörünün büyüklüğü çok rahat 100-120 milyar lirayı bulur" diye konuştu.