Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'dan ayrıldı
|25 Şubat 2020 19:19
|Yazdır
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile TSİ 19.05'te Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'nda, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yakup Eyyubov, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer ile diğer yetkililer tarafından uğurlandı.
Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da Bakü'den ayrıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Mahir Ünal: HSK'ya 'alçak' demek, en büyük alçaklıktır
25 Şubat 2020 19:31
|Erdoğan'dan, Azerbaycan'a 'Yukarı Karabağ' desteği
25 Şubat 2020 18:52
|Dağdan inene devlet şefkati
25 Şubat 2020 18:27
|Kılıçdaroğlu'ndan 25 Baro'nun açıklamasına destek
25 Şubat 2020 15:06
|Türk yapımı ZPT, Esed'in 45 tonluk tankını kovaladı
25 Şubat 2020 14:00
|Bakan Soylu, 81 ilin vali yardımcılarıyla bir araya geldi
25 Şubat 2020 11:49
|Bakan Pakdemirli'den Van'ı da etkileyen İran depremine ilişkin açıklama
25 Şubat 2020 11:30
|Devlet Bahçeli'den Ozan Ceyhun tartışmalarına ilk yorum
25 Şubat 2020 11:25
|Turizm Bakanı: Koronavirüs salgınını izlemeye devam ediyoruz
25 Şubat 2020 11:18
|MHP eski Milletvekili için TBMM'de cenaze töreni
25 Şubat 2020 10:42