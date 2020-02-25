Türk vatandaşlarını getiren uçak dezenfekte edildi
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü İran'dan Türk vatandaşlarını getiren uçağın dezenfekte işlemleri yapıldı.
|25 Şubat 2020 19:27
|Yazdır
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü İran'dan Türk vatandaşlarını getiren uçağın dezenfekte işlemleri yapıldı.
İran'ın farklı kentlerinden 132 Türk vatandaşı ile 8 mürettebatı taşıyan Türk Hava Yollarına ait uçak, Esenboğa Havalimanı Kargo Bölümü'nde yolcuların tamamı tahliye edildikten sonra Sağlık Bakanlığı ekiplerince özel kimyasallarla temizlendi.
Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından ekipler bölgeden ayrıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Akçakale Gümrük kapısında HGYS dönemi
25 Şubat 2020 19:11
|Başkentgaz'ın, Kızılay'a bağış iddiaları denetleniyor
25 Şubat 2020 17:48
|Galata Kulesi'nin işletmesi İBB'den alınacak
25 Şubat 2020 17:31
|82 bin denetimin yüzde 5'inde olumsuzluk tespit edildi
25 Şubat 2020 17:19
|'Polis süsü vererek gasp' iddialarına yalanlama
25 Şubat 2020 16:10
|Havalimanı mahkemesi faaliyete başladı
25 Şubat 2020 15:33
|Sağlık Bakanlığı, uçaktaki tüm yolcuları karantinaya aldı
25 Şubat 2020 13:46
|Van'daki depremzedeler için kaynak aktarıldı
25 Şubat 2020 13:31
|Sanayi alanları 'yatay yapılaşma' için şehrin dışına taşınacak
25 Şubat 2020 11:13
|Havalimanlarına 7/24 mahkeme geliyor
25 Şubat 2020 10:07