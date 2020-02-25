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Öğretmenini öldüren öğrenci: İsteyerek yapmadım

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, öğrencisi olduğu okulun müdür yardımcısı Necmeddin Kuyucu'yu makam odasında bıçaklayarak öldüren F.Ç.(17) yargılandığı davada, çok pişman olduğunu belirterek, "Bilincimi kaybetmiştim. Kendime geldiğimde her şey olup bitmişti" dedi.
 25 Şubat 2020 19:43
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Öğretmenini öldüren öğrenci: İsteyerek yapmadım

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, geçen yıl 2 Nisan günü yaşanan olayda, Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Necmeddin Kuyucu, 11'nci sınıf öğrencisi F.Ç. tarafından makam odasında bıçaklandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kuyucu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. F.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakkında 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi ile tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan F.Ç.'nin yargılanmasına devam edildi. Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 2'nci duruşmada tutuklu sanık F.Ç. ve avukatı ile öldürülen Necmeddin Kuyucu'nun eşi Gülay Kuyucu, ağabeyleri İbrahim Kuyucu, Metin Kuyucu ve ablası Gülser Yılmaz katıldı.

Duruşmada, olay tarihinde okulun disiplin kurulu üyesi olan öğretmenlerden M.E. tanık olarak dinlendi. Daha sonra savunması sorulan tutuklu sanık F.Ç, "Böyle bir olay içerisinde olduğum için çok pişmanım. İsteyerek yaptığım bir şey değil. Gerçekten bilincimi kaybetmiştim. Kendime geldiğimde her şey olup bitmişti" dedi. Duruşma, 4 Haziran gününe ertelendi.

Duruşma sonrası Kuyucu Ailesi'nin avukatı Murat Altun yaptığı açıklamada, "Bugün Necmeddin Kuyucu'nun öldürülmesine ilişkin davanın ikinci oturumu yapıldı. Kocaeli Barosu Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı dosyaya katılma talebinde bulundu. Ancak mahkeme heyeti yasal şartlar oluşmadığından gerek Kocaeli Barosu Başkanlığı'nın gerekse Milli Eğitim Bakanlığı'nın katılma taleplerini reddetti. Sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin rapor alınmasına dair eksiklikler de maalesef tamamlanamadı. 15 Nisan tarihi itibariye Adli Tıp Kurumu bir muayene yapacak suça sürüklenen çocukla ilgili olarak. 4 Haziran günü de bir sonraki oturum gerçekleşecek" dedi.

Şehit edilen öğretmen Necmeddin Kuyucu'nun aynı zamanda okul arkadaşı olduğunu söyleyen avukat Altun, "Bizim öngörümüz ve beklentimiz, 4 Haziran gününe kadar Adli Tıp Kurumu'ndan suça sürüklenen çocuğun cezai ehliyetinin olup olmadığı yönünde rapor gelmesi halinde dosyanın karar aşamasına yaklaştığıdır. Necmeddin Kuyucu okul arkadaşım. Ben bu vesileyle mensubu olduğu sendikaya en başından bu yana gerek aileye gerekse dosyaya sahip çıkmaları ve ilgilenmeleri nedeniyle teşekkür ediyorum" diye konuştu.

DHA
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