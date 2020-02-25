Sağlık Bakanı, AA Editör Masası'na konuk olacak
Sağlık Bakanı Koca, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda, yeni tip koronavirüs salgını ve alınan tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
|25 Şubat 2020 19:55
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Koca, 26 Şubat Çarşamba günü saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası'nda Çin'in ardından çeşitli ülkelerde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve alınan önlemlere ilişkin değerlendirmelerde bulunacak, soruları yanıtlayacak.
Bakan Koca'nın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.
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