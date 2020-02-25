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FETÖ şüphelisi 26 eski memur hakim karşısına çıktı

Zanlıların, İç Anadolu Bölgesinde FETÖ'ye bağlılığı devam ettirip, örgütü canlandırmak amacıyla yeni bir yapılanma içine girdikleri iddia ediliyor
 25 Şubat 2020 20:19
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FETÖ şüphelisi 26 eski memur hakim karşısına çıktı

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nı (FETÖ/PDY) yeniden canlandırmak amacıyla İç Anadolu Bölgesi'nde yeni bir yapılanma içine girdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 11'i tutuklu 26 sanığın yargılanmasına başlandı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinin kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme başkanının iddianameyi okumasının ardından, örgütün "mühendisler sorumlusu" olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Kemal G. savunma yaptı.

FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla daha önce yargılandığı 4. Ağır Ceza Mahkemesinde 6 yıl 3 ay hapis cezası aldığını hatırlatan Kemal G, ziraat mühendisi olması ve bazı meslektaşları ile görüşmesi nedeniyle iddianamelerde "mühendisler sorumlusu" olarak anıldığını, bunun doğru olmadığını ileri sürdü.

Tahliye olduktan sonra İstanbul'dan getirdiği parayı Kayseri ve çevre illerdeki örgüt mensupları ile ailelerine dağıttığı iddiasını da kabul etmeyen sanık, aracında ele geçirilen 24 bin doların ise şahsi parası olduğunu savundu.

Yaptığı maddi yardımların ise insani amaçlı olduğunu öne süren sanık Kemal G, iddianamede yer alan "Örgüt üyelerinin beraat ettiklerine dair rüya gördüğü ve bunu da yine örgüt mensuplarına anlattığı" iddialarına ilişkin de "Çok rüya görmem." ifadesini kullandı.

Firari örgüt mensuplarını yurt dışına kaçırdığına dair suçlamayı da kabul etmeyen Kemal G, "Sucuğun içene 900 dolar koyarak Samsun'a gönderdiğim iddiası da doğru değildir. Eşimle 7,5 aydır tutukluyuz. Tahliye ve beraatimizi istiyorum." dedi.

- Tape kayıtları sorulunca hatırlamadı

Sanığın savunmasının ardından mahkeme başkanının iddianamede geçen tape kayıtlarını sorması üzerine ise sanık Kemal G, bu konuşmaları hatırlamadığını ileri sürdü.

Örgütün "memurlar sorumlusu" olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Mehmet Ali Ç. de suçlamaları kabul etmedi. Tutuklu sanık Mehmet Ali Ç, daha önce örgütün dershanelerinde tarih öğretmenliği yaptığını, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yargılandığını ve 7 yıl 6 ay hapis cezası aldığını hatırlattı.

Zeytinyağı ticareti yaptığını ve sanıkların birçoğunu bu nedenle tanıdığını öne süren sanık, "İbrahim" kod adını kullandığının ise doğru olmadığını öne sürdü.

Tutuklu sanıklardan "öğretmenler sorumlusu" olduğu iddiasıyla yargılanan Selami Y. de daha önce 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığını, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığını ve öğretmenlik mesleğinden ihraç olduğunu anlattı.

İddiaları kabul etmeyen Selami Y, 7,5 aydır tutuklu bulunduğunu kaydederek, beraatini ve tahliyesini talep etti.

- FETÖ firarisi "af çıkacak" diye teslim olmamış

Tutuklu sanık İzzet U. ise çevre mühendisi oluğunu ve daha önce yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığını kaydetti.

İstanbul'dan getirilen paranın örgüt üyelerine dağıtılmasına aracılık ettiği iddiasını kabul etmeyen İzzet U, şunları ileri sürdü:

"Daha önce aynı koğuştan tanıdığım bazı firari sanıkları iş yerimde çalıştırdım. Haklarında yakalama kararı olduğunu bilmiyordum. Öğrenince, gidip teslim olmalarını istedim. Onlar da af çıkacağını belirterek, biraz daha beklemek istediklerini söylediler. Gaybubet evi temin ettiğim ve örgüt mensuplarını burada sakladığım iddiası doğru değildir."

Sanık İzzet U'nun kardeşi tutuksuz sanık Selim U. da örgüt üyeliği suçlamasın kabul etmeyerek beraatini istedi.

Sanık Kemal G'nin tutuklu eşi Hülya G. de tahliyesini ve beraatini talep etti.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

- İddianame

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'ye bağlılığı devam ettirme, örgütü ayakta tutma, üyelerine ve ailelerine maddi manevi yardımda bulunma amacıyla Kayseri ve çevre illerde güncel bir yapılanma içine girdikleri iddia edilen 11'i tutuklu 26 sanık hakkında hazırladığı iddianame, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Sanıkların "silahlı terör örgüne üye olmak" suçundan cezalandırılmalarının istendiği 260 sayfalık iddianamede, "Topladıkları paraları, dosyada bulunun birtakım şüphelilerin desteği ile Kayseri, Sivas, Yozgat, Nevşehir, Ankara ve Konya gibi civar illerde örgüt kapsamında tutuklu bulunan veya yargılama sonucu tahliye olan örgüt üyelerinin kendilerine veya yakınlarına, her daim yanlarında olduklarını bilmeleri amacıyla organize bir şekilde dağıtıyorlar" ifadesi yer almıştı.
Anadolu Ajansı
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