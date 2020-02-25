ÖSYM eski Başkanı Ali Demir'in FETÖ davaları birleştirildi
Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in Kayseri'de görülen dosyası, Ankara'daki devam eden dosyası ile birleştirildi.
|25 Şubat 2020 20:23
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Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in Kayseri'de görülen dosyası, Ankara'daki devam eden dosyası ile birleştirildi.
'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'ÖSYM Başkanlığının teşkilat ve görevleri hakkındaki kanuna muhalefet' suçlarından Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan ÖSYM eski Başkanı Ali Demir ve ÖSYM eski Başkan Yardımcısı Ömer Pekşen, SEGBİS ile duruşmaya katıldı.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda sanık Ali Demir'in davasının Ankara'da devam eden dosya ile birleştirilmesine, Pekşen'in ise ayrı olarak yargılanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
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