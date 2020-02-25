EGM'den Ahmet Davutoğlu açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun koruma kararının kaldırıldığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İşte o açıklama;

Bugün bazı basın yayın kuruluslarında eski Basbakanlardan Sayın Ahmet Davutoglu'nun koruma kararının kaldırıldıgına dair gerçegi yansıtmayan haberler yer almıstır.

Söz konusu bu haberler üzerine asagıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmustur;

Sayın Ahmet Davutoglu Koruma Yönetmeligi kapsamında özel koruma statüsünde bulunmasından dolayı kendisi ve aile bireylerine koruma hizmeti saglanmaktadır.

Sayın Ahmet Davutoglu, Koruma Hizmetleri Yönetmeliginin 6. ve 7. maddesi kapsamında hakkındaki koruma seklinin görevden ayrıldıktan sonra da taleplere bakılmaksızın korumaya alınacak baslıklı 7'inci maddesindeki Eski Basbakanlardan oldugu, özel koruma kararının tüm koruma sekillerini kapsamasından dolayı konut ve isyeri koruması yönetmelik esaslarına göre yapılmaktadır.

Sayın Ahmet Davutoglu ve aile bireylerinin koruma hizmetine toplam 63 personel ve 10 araç görevlendirilmistir.

Söz konusu haberlere yansıyan Konya Meram'daki bag evini ise Sayın Davutoglu'nun çok sık kullanmadıgı, bu nedenle koruma noktasının mevcut haliyle devam etmesine, Koruma Hizmetleri Yönetmeliginin 4. maddesi Konut Koruma tanımında açıklandıgı sekilde, motorlu devriye marifetiyle sık sık kontrol edilmesine, Sayın Davutoglu'nun bulundugu süre zarfında da koruma noktasına personel görevlendirilerek koruma hizmeti saglanmasına karar verilmistir.

Kamuoyuna yansıtıldıgının aksine Sayın Ahmet Davutoglu'nun Konya Meram'daki bag evinde koruma kararının kaldırılması söz konusu degildir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.