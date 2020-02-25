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Mehmetçik'ten öğrencilere duygulandıran mektup

Melahat Ünügür Ortaokulu öğrencilerinin Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlere gönderdikleri mektubun yanıtı okula gelen bir Mehmetçik tarafından ulaştırıldı.
 25 Şubat 2020 20:58
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Mehmetçik'ten öğrencilere duygulandıran mektup

Melahat Ünügür Ortaokulu öğrencilerinin Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlere gönderdikleri mektubun yanıtı okula gelen bir Mehmetçik tarafından ulaştırıldı.

Geçtiğimiz Kasım ayında Gülsüm Tekin rehberliğinde Minik Yazarlar Anlatıyor e twinning projesi kapsamında Melahat Ünügür Ortaokulu öğrencileri tarafından Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlere mektup yollaması üzerine Mehmetçikler de okula cevap yazdılar. Bugün de izin vesilesiyle Eskişehir'e gelen harekat bölgesinde görev yapmakta olan bir Mehmetçik okulu ziyaret ederek öğrencilere teşekkür etti. Öğrencileri çok heyecanlandıran bu ziyaret esnasında öğrenciler, Mehmetçik'e harekat zamanlarındaki yaşamları, zorlukları ve askeri meslekler hakkında sorularını yönelttiler. Okul Müdürü Ahmet Berberler de böyle bir ziyaretten çok gururlandığını belirterek gelen mektubu çerçeveletip asacağını söyledi.

Öğrencilerin mektuplarına yanıt veren Mehmetçiğin mektubu ise şöyle:

"Değerli genç fidanlarımız, gelecek nesillerimiz. Öncelikle hepinizi gözlerinizden öpüyoruz.

Bu kutsal davamızda desteklerinizin eksik olmadığı ve yazılarınız bize yüksek moral ve görev aşkı kattığını gururla size iletiyoruz. Türk Milletinin ve yurt topraklarının daimi bekçileri olarak içinde bulunduğumuz harekat ve operasyonlarda milletimiz için seve seve canımızı vermeye hazırız. Bizim olduğu kadar sizin de çok çalışarak bu cennet vatanı daha iyi daha parlak bir geleceğe taşımanız gerekiyor bu yolculuğunuzda da size rehberlik eden saygı değer öğretmenlerimizin sözünden çıkmamanız ve her zamankinden fazla çalışarak verilen her ödev ve sorumlulukta yüksek başarı sağlamanız gerekiyor. Bizi merak etmeyin yüce Türk milletinin desteği ve devletimizin gücü oldukça kanımızın son damlasına kadar etmiş olduğumuz yeminimizin ilk günkü heyecanıyla devletimize hizmet etmeye devam edeceğiz.

Güzel duygularımız için teşekkür ediyor, hepinizi saygı ile selamlıyoruz.

Varlığımız Türk varlığına armağan olsun.

Kahraman Mehmetçikler
İhlas Haber Ajansı
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