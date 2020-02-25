Oğlunu kazada kaybeden öğretmenin son görevi

Antalya'da ters şeride giren otomobilin çarptığı motosiklette yolcu olarak bulunan 18 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öğretmen babanın oğlu olan gencin cenazesi morgdan alınırken yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Kaza, dün gece 00.45 sıralarında Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İslamlar mahallesi Akbel istikametinden Yeşilköy istikametine seyir halinde olan A.E.(21) kontrolündeki 07 F 6779 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek şerit ihlali yaptı. Otomobil bu sırada karşı yönden gelen Yusuf Can Çelik'in kontrolündeki 07 SFB 79 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Çelik ve motosiklette yolcu olarak bulunan Berat Çetin (18) yaralı olarak Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çetin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Gözyaşlarını tutamadılar

Bugün sabah saatlerinde ise gencin Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan cenazesini teslim almaya sınıf öğretmeni babası Levent Çetin ile yakınları geldi. Son derece üzgün olan baba ve yakınları, gencin cenazesini alırken gözyaşı döktü. Oğlunun cenazesini tabuta koyan acılı öğretmen, ardından taziyeleri kabul etti.

Berat Çetin'in cenazesinin memleketi Uşak'ta toprağa verileceği öğrenildi.