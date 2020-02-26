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Öğretmenlere, okuma yazma kurslarında ve destek eğitim odasında haftada kaç saate kadar görev verilebilir?

Haftada azami okutabilecekleri ders görevini dolduran sınıf öğretmenleri ile genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine, Kararın 8'inci maddesinde belirtilen eğitim faaliyetlerinde, faaliyetin niteliği farklı da olsa haftada 10 saatten fazla ek ders görevi verilmesinin mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir
 26 Şubat 2020 15:30
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Öğretmenlere, okuma yazma kurslarında ve destek eğitim odasında haftada kaç saate kadar görev verilebilir?

Milli Eğitim Bakanlığı 16.03.2018 tarih ve 5598847 sayılı yazılarıyla, eğitim kurumlarında rutin müfredat kapsamında haftada 30 saat ders okutan sınıf öğretmenleri ile genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine, okuma yazma kurslarında ve destek eğitim odasında haftada kaç saate kadar daha ek ders görevi verilebileceğine ilişkin soruları cevaplandırdı.

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5. maddesinde, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin haftada aylık karşılığında okutmakla yükümlü oldukları ders saati sayısı, 6. maddesinde de öğretmenlerin haftada kaç saate kadar ek ders ücreti karşılığında ders okutabilecekleri belirlenmiştir. Aynı Kararın 8. maddesinin (a) bendinde ise; bu Kararla belirlenen azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere, maddede belirtilen eğitim faaliyetlerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar daha ders görevi verilebileceği, 9'uncu maddesinin (a/l) bendinde de; öğretmen sayısının yetersiz olması halinde sınıf öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate kadar daha ek ders görevi verilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede;

1- Rutin müfredat kapsamında haftada 30 saat ders okutan sınıf öğretmenlerine, Kararın yukarıda sözü edilen 8'inci ve 9'uncu maddeleri kapsamında okuma yazma kurslarında ve destek eğitim odasında haftada 18 saate kadar daha ek ders görevi verilmesinin mümkün bulunduğu,

2- Rutin müfredat kapsamında haftada 30 saat ders okutan genel bilgi ve meslek dersi öğretmenlerine, destek eğitim odasında ek ders görevi verilmesinin mümkün bulunmadığı, Kararın 8'inci maddesinin (a) bendi kapsamında okuma yazma kurslarında haftada 10 saate kadar daha ek ders görevi verilmesinin mümkün bulunduğu,

3- Kararın 9. maddesinin (a/l) bendi kapsamında sınıf öğretmenleri dışında diğer alan öğretmenlerine ek ders görevi verilmesinin mümkün bulunmadığı,

4-Haftada azami okutabilecekleri ders görevini dolduran sınıf öğretmenleri ile genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine, Kararın 8'inci maddesinde belirtilen eğitim faaliyetlerinde, faaliyetin niteliği farklı da olsa haftada 10 saatten fazla ek ders görevi verilmesinin mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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