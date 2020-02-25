FETÖ'nün mahrem imamından fişleme programı itirafı
|25 Şubat 2020 21:31
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada, mahrem imam A.B, etkin pişmanlıktan yararlanarak örgütün fişleme programını deşifre etti. Mahrem imam A.B, savcılık ifadesinde, uzun yıllardır yapılan fişlemelerin listeler halinde sürekli güncellendiğini ve örgüt yöneticileri tarafından kayıt altına alındığını anlattı.
A.B, askerlerin hangi gazeteyi okuduğu, siyasi eğilimleri, sağlık durumu ve aile yapısına kadar birçok bilginin örgütün mahrem imamlarınca elde edilerek örgütsel amaçla kullanılan "Rainbow" adlı programa yüklendiğini belirtti.
Örgüt mensubu askerlerin kimlik ve sicil bilgilerini bu programa yüklediklerini ifade eden A.B, ayrıca programda askerlerin çalıştıkları birimler ve bu birimlere ilişkin gizli bilgilerin yer aldığını aktardı. Üst düzey örgüt yöneticileri tarafından "Rainbow" programına düzenli olarak bilgi girilmesinin istendiğini dile getiren A.B, bu nedenle örgüt üyesi askerlerden çalıştıkları birimde yaşanan gelişmeler ve personel hakkındaki bilgi toplamalarını istediklerini kaydetti.
FETÖ mensubu askerlerle düzenli şekilde yapılan görüşmelerde alınan bilgilerin programa aktarıldığını belirten A.B, bu programdaki bilgiler üzerinden örgütten ayrılmak isteyen askerlerin engellendiğini vurguladı.
FETÖ'nün fişleme programının örgüt içerisinde "müdür" adı verilen kişilerde bulunduğunu ifade eden A.B, şu bilgileri paylaştı:
"Bağlı birliklerdeki datalar S.İ'de toplanırdı. S.İ, aylık toplantılara 'Rainbow' isimli programın dosyalarını almak için geleceğinde, müdürler H.B.G. ve M.E.Y'ye ait ofisin kapalı garajına iner, danışmaya hiç görünmeden garajdan asansörle direkt ofisin olduğu kata gelirdi. Bu toplantılara mahrem yapıdaki müdürler katılırdı. Rainbow adlı fişleme programının datalarını müdürlerden toplayıp tek data haline getiren ve tekrar Rainbow programına yükleyen 'Selim' kod adlı kişiydi."
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