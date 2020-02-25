1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Depremzedelerin yaraları sahra hastanelerinde sarılıyor

Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar, Güvendik, Gelenler ve Kaşkol mahallelerinde vatandaşların mağduriyeti bölgedeki ekiplerin yoğun çalışmalarıyla gideriliyor.
 25 Şubat 2020 21:41
Yazdır
Depremzedelerin yaraları sahra hastanelerinde sarılıyor

Hasarın en çok yaşandığı bölgede kurulan sahra hastanelerinde depremzedelerin yaraları sarılıyor. Depremin hemen ardından Sağlık Bakanlığının talimatıyla yaşam merkezlerinin yakınlarında kurulan teknik donanımlara sahip sahra hastanelerinde uzman sağlık personeli 24 saat hizmet veriyor.

Özpınar Mahallesi'nde kurulan sahra hastanesinde görevli doktor Furkan Kınacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ilk gününden itibaren Van Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerince (UMKE) Başkale'nin ilçe merkezi ve Güvendik Mahallesi'nde 2, Özpınar, Yavuzlar ve Eşmepınar mahallelerinde de birer olmak üzere 7 sahra hastanesi kurulduğunu söyledi.

Bu hastanelerde tüm imkanların seferber edildiğini belirten Kınacı, şunları kaydetti:

"Bu hastanelere başvuranların tedavileri yapılıyor. Sevk edilecek hastalar ambulanslarla çevredeki hastanelere gönderiliyor. Sahra hastanelerimizde acil müdahale ekipmanlarımız bulunuyor. Normal acilde bulunması gereken tüm imkanlar mevcut. Hiçbir şekilde acil hasta mağdur edilmiyor. Onun dışında poliklinik düzeyinde hasta başvurduğunda acil olmayan hastalarımızın da reçeteleri yazılıp ya da gerekli ilaç temini yapılıp tedavileri yapılıyor. Sahra hastanelerinde doktor ve hemşirelerden oluşan 5 kişilik ekip hizmet veriyor. Günlük yaklaşık 50 hastaya bakıyoruz."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İBB kütüphane ve okullara 200 bin kitap hediye edecek
25 Şubat 2020 21:46		 Türk vatandaşlarını getiren uçak dezenfekte edildi
25 Şubat 2020 19:27
Akçakale Gümrük kapısında HGYS dönemi
25 Şubat 2020 19:11		 Başkentgaz'ın, Kızılay'a bağış iddiaları denetleniyor
25 Şubat 2020 17:48
Galata Kulesi'nin işletmesi İBB'den alınacak
25 Şubat 2020 17:31		 82 bin denetimin yüzde 5'inde olumsuzluk tespit edildi
25 Şubat 2020 17:19
'Polis süsü vererek gasp' iddialarına yalanlama
25 Şubat 2020 16:10		 Havalimanı mahkemesi faaliyete başladı
25 Şubat 2020 15:33
Sağlık Bakanlığı, uçaktaki tüm yolcuları karantinaya aldı
25 Şubat 2020 13:46		 Van'daki depremzedeler için kaynak aktarıldı
25 Şubat 2020 13:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:06 - Milli sporcular koronavirüs nedeniyle ülkeye geri döndü23:00 - 'Koronavirüsün korkusu gerçeğinden büyük'22:53 - Küçük Nilüfer matematikte dünya birincisi oldu22:48 - Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı22:43 - Galatasaray hisseleri kazandırmaya devam ediyor22:38 - Köprü ve otoyollardan 189 milyon lira gelir elde edildi22:33 - Rusya, Türkiye'den domates ithalat kotasını artırdı22:28 - Otokar, Iveco Bus otobüslerini Sakarya'da üretecek22:23 - Erdoğan'ı karşılama töreninde ilginç anlar!22:18 - Öğrenciler okul bahçesinde avokado fidanı yetiştiriyor
22:13 - SGK İl Müdürü: Maaş kesintisi haberleri doğru değil22:08 - Hayatını kaybeden bekçi son yolculuğuna uğurlandı22:03 - İtalya'da koronovirüs'ten ölenlerin sayısı 10'a yükseldi21:58 - Suç örgütü soruşturmasında 21 şüpheliye tutuklama kararı21:54 - Koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı21:50 - İstanbul Emniyeti'nden 'zavallı polisler' açıklaması21:46 - İBB kütüphane ve okullara 200 bin kitap hediye edecek21:41 - Depremzedelerin yaraları sahra hastanelerinde sarılıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı... İşte düşüş nedeni
Erdoğan'dan Fox TV'ye sert tepki
20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları açıklandı
THY uçağında korona virüs şüphesi, 12 yolcuda yüksek ateş çıktı
Karantinaya alınan yolculardan ilk görüntüler
Emekli maaşlarında kesintiye gidilecek iddiasına açıklama
Sağlık Bakanlığı, uçaktaki tüm yolcuları karantinaya aldı
Tarım Bakanlığı'na personel alımında süreç başladı
Nişanlısını 'sürpriz' deyip gözlerini kapatarak öldürmüş
SGK'nın emekli maaşlarında kesintiye gideceği iddiası
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yolun ortasında şükür namazı kılan taraftar 5
İnsan insanın kurdudur 2
iş yerinde memurlar.net'in de açmaması 1
erling haaland 1
istibra 2
alexander sorloth 6
benimle konuşurken yüzüme bak lütfen 1
beni bana bırakın 1
Nisanlisinin bogazini kesip 8 yerinden bicaklayan kadin 3
Rakip taraftar ölünce seni sevmeyen ölsün diyen zihniyet 1
SON İLANLAR
İŞKUR, işgücü destek programı kapsamında hibe çağrısı yayımladı
Sağlık Bakanlığı Sıhhat Projesi Kapsamında 3 Personel Alacak
Lüleburgaz Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kars Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
DKK Gölcük Bakım Onarım Engeli İşçi Alım İlanı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kars Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
İzmir Konak SYDV Personel Alım İlanı
Ankara Nallıhan SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam