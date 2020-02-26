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MEB'den, sözleşmeli öğretmenlerin sağlık özrü mazeretlerine yönelik açıklama

Personel Genel Müdürlüğü 11.01.2020 tarih ve 754905 sayılı yazılarıyla sözleşmeli öğretmenlerin sağlık mazeretine ilişkin yer değiştirme işlemlerinin tamamlandığını yeni başvuruların bir sonraki duyuruda alınacağını açıkladı
 26 Şubat 2020 15:35
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MEB'den, sözleşmeli öğretmenlerin sağlık özrü mazeretlerine yönelik açıklama

Bakanlıkça yapılan açıklamada; "Sözleşmeli öğretmenlerin sağlık mazeretine ilişkin iller arası yer değiştirme işlemleri için "MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINDA 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİ KAPSAMINDA GÖREV YAPAN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİN SAĞLIK MAZERETİNE BAĞLI İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU" doğrultusunda 2-4 Eylül 2019 tarihleri arasında MEBBİS üzerinden başvurular alınmış ve yer değiştirme işlemleri 6 Eylül 2019 tarihi itibarı ile tamamlanmıştır.

Bu nedenle Sözleşmeli öğretmenlerin sağlık mazeretine ilişkin yer değiştirme işlemleri için Milli Eğitim Bakanlığınca bu kapsamda yapılacak bir sonraki duyuruyu takip ederek belirtilen şartları taşıması halinde başvuruda bulunması gerekmektedir." açıklamasında bulunmuştur.

İşte o açıklama;
Memurlar.Net - Özel

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