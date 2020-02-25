Koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı
|25 Şubat 2020 21:54
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İsviçre'de ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.
İsviçre Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin İtalyanca konuşulan güney bölgesinde ve İtalya sınırında yer alan Ticino kantonunda yaşayan 70'li yaşlardaki bir erkeğin, Cenevre'de bulunan bir sağlık merkezinde yapılan testler sonucu Kovid-19 taşıdığının ortaya çıktığı belirtildi.
Açıklamada, "Enfekte olan kişi yaklaşık 10 gün önce İtalya'daydı ve Milano yakınlarındaki bir etkinliğe katıldı." ifadesi kullanıldı.
İsviçre basınında yer alan haberlere göre ise hastanın 15 Şubat'ta Milano'da bir etkinlikte virüsü kaptığı ve ilk belirtilerin 2 gün sonra ortaya çıktığı kaydedildi.
Hastanın bir müddet ailesiyle birlikte kaldıktan sonra Ticino'daki bir klinikte karantinaya alındığı öğrenildi.
Öte yandan, İsviçre İçişleri Bakanlığı ise ülkede şimdiye dek şüpheli 300 Kovid-19 vakasının tespit edildiğini ama bunların hiçbirinde teyit edilmiş bir vaka bulunmadığı bilgisini paylaşmıştı.
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