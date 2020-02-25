1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Suç örgütü soruşturmasında 21 şüpheliye tutuklama kararı

Organize suç örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.
 25 Şubat 2020 21:58
Yazdır
Suç örgütü soruşturmasında 21 şüpheliye tutuklama kararı

Organize suç örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddia edilen Yakup Süt'ün de aralarında bulunduğu bazı şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 3 şehirde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 58 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 19 silah, 3 tüfek, bir çelik yelek, mermi, çek ve senetler de ele geçirildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde gözaltında tutulan, 36 şüpheli bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Soruşturma yürüten başsavcılıkça ifadesi alınan şüphelilerden 33'ü tutuklanma, 3'ü ise adli kontrol talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik, Yakup Süt'ün de aralarında bulunduğu 21 şüphelinin, "yağma, tehdit', ruhsatsız silah bulundurma, kasten yaralama, organize suç örgütü kurmak veya yönetmek ve suç örgütü üyeliği" gibi suçlardan tutuklanmasına hükmederken, 12 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

Bu arada, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheli ise 18 Şubat'ta Kartal Adalet Sarayına sevk edilmiş, bu kişilerden 4'ü tutuklanmış, 6'sı adli kontrol tedbiri uygulanmak üzere 14 kişi de serbest bırakılmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Sende büyü var' tuzağına düştü, hayatı altüst oldu
24 Şubat 2020 23:41		 Ankara'da cinsel istismar davasında iğrenç detaylar
24 Şubat 2020 22:25
Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili 10 kişi tutuklandı
24 Şubat 2020 21:45		 Uçak kazası soruşturmasında kaptan pilot tutuklandı
24 Şubat 2020 21:16
Polis memurunu aracıyla sürükleyen sürücü tutuklandı
24 Şubat 2020 20:51		 Gezi Parkı davasının gerekçeli kararı açıklandı
24 Şubat 2020 17:52
FETÖ'den ihraç edilen TRT çalışanına eşini öldürmekten ceza verilmedi
24 Şubat 2020 15:44		 Ankara'da hacizli araçları çalan 6 şüpheli tutuklandı
23 Şubat 2020 16:00
Tartıştığı öğrenci servisi şoförünü tiner döküp yaktı
23 Şubat 2020 15:36		 Çocuk istismarı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
22 Şubat 2020 21:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:06 - Milli sporcular koronavirüs nedeniyle ülkeye geri döndü23:00 - 'Koronavirüsün korkusu gerçeğinden büyük'22:53 - Küçük Nilüfer matematikte dünya birincisi oldu22:48 - Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı22:43 - Galatasaray hisseleri kazandırmaya devam ediyor22:38 - Köprü ve otoyollardan 189 milyon lira gelir elde edildi22:33 - Rusya, Türkiye'den domates ithalat kotasını artırdı22:28 - Otokar, Iveco Bus otobüslerini Sakarya'da üretecek22:23 - Erdoğan'ı karşılama töreninde ilginç anlar!22:18 - Öğrenciler okul bahçesinde avokado fidanı yetiştiriyor
22:13 - SGK İl Müdürü: Maaş kesintisi haberleri doğru değil22:08 - Hayatını kaybeden bekçi son yolculuğuna uğurlandı22:03 - İtalya'da koronovirüs'ten ölenlerin sayısı 10'a yükseldi21:58 - Suç örgütü soruşturmasında 21 şüpheliye tutuklama kararı21:54 - Koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı21:50 - İstanbul Emniyeti'nden 'zavallı polisler' açıklaması21:46 - İBB kütüphane ve okullara 200 bin kitap hediye edecek21:41 - Depremzedelerin yaraları sahra hastanelerinde sarılıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı... İşte düşüş nedeni
Erdoğan'dan Fox TV'ye sert tepki
20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları açıklandı
THY uçağında korona virüs şüphesi, 12 yolcuda yüksek ateş çıktı
Karantinaya alınan yolculardan ilk görüntüler
Emekli maaşlarında kesintiye gidilecek iddiasına açıklama
Sağlık Bakanlığı, uçaktaki tüm yolcuları karantinaya aldı
Tarım Bakanlığı'na personel alımında süreç başladı
Nişanlısını 'sürpriz' deyip gözlerini kapatarak öldürmüş
SGK'nın emekli maaşlarında kesintiye gideceği iddiası
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ya fenerbahcelisindir ya da anti-fenerli 9
diyanetten şiddet gören kadınlara tavsiyeler 3
üzgün olmak 4
25.02.2020 thy uçağının acil inis yapması 4
sondan 3.olmak 2
tuhafiye 1
Nisanlisinin bogazini kesip 8 yerinden bicaklayan kadin 3
demek ki neymiş 2
suskunlar 1
ortalığı karıştırmak 2
SON İLANLAR
İŞKUR, işgücü destek programı kapsamında hibe çağrısı yayımladı
Sağlık Bakanlığı Sıhhat Projesi Kapsamında 3 Personel Alacak
Lüleburgaz Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kars Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
DKK Gölcük Bakım Onarım Engeli İşçi Alım İlanı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kars Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
İzmir Konak SYDV Personel Alım İlanı
Ankara Nallıhan SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam