PİKTES öğreticilerine, nöbet ücreti verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PİKTES) Koordinatörlüğü 04.02.2020 tarih ve 2446768 sayılı yazılarıyla, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PİKTES)" kapsamında geçici süreli eğitim personellerine (Türkçe ve Arapça Öğreticileri ile Rehberlik Danışmanları) nöbet görevi verilip verilemeyeceğini yani öğreticilerin nöbet görevleri olup olmadığı sorusunu cevapladı.

MEB görüş yazısında; "Geçici süreli eğitim personelleri ile 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde imzalanan sözleşmenin 3. maddesi, 3.5. bendinde "Geçici süreli eğitim personeli, proje yürütücüsünün gerekli gördüğü durumlarda, sözleşmede belirtilen görevleri dışında, eğitim-öğretim alanlarındaki diğer iş ve işlemlerle ilgili görevlendirilebilir." ibaresi yer almaktadır. Bakanlığımızca nöbet görevi de eğitim-öğretim faaliyeti kapsamında değerlendirildiğinden, geçici süreli personelin okul idaresince verilen nöbet görevini yerine getirmesi tarafımızca uygun görülmektedir." açıklamasında bulundu.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR