1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

SGK İl Müdürü: Maaş kesintisi haberleri doğru değil

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kütahya İl Müdürü İsmail Sayar, emeklilerin maaşlardan kesinti yapılacağı iddiaları üzerine, "Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan herhangi bir çalışma istenmediği gibi, SGK'nın böyle bir çalışması da bulunmamaktadır" dedi.
 25 Şubat 2020 22:13
Yazdır
SGK İl Müdürü: Maaş kesintisi haberleri doğru değil

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kütahya İl Müdürü İsmail Sayar, emeklilerin maaşlardan kesinti yapılacağı iddiaları üzerine, "Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan herhangi bir çalışma istenmediği gibi, SGK'nın böyle bir çalışması da bulunmamaktadır" dedi.

Sayar, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın-yayın organlarında emeklilerden ilave sağlık kesintisi yapılacağı, emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin kesileceği, yeniden sosyal güvenlik destek primi kesintisine gidileceği yönünde haberlerin yer aldığını belirterek, "Söz konusu haberlerde dile getirilen hususlarla ilgili SGK'den herhangi bir çalışma istenmediği gibi SGK'nin böyle bir çalışması da bulunmamaktadır.

Emekli maaşlarında kesintiye gidilecek iddiasına açıklama

Sıklıkla yapılan bu tarz maksatlı haberler, kurumumuzu yıpratma ve vatandaşlarımızı yanıltma hedefi taşımaktadır. Bu maksatlı haberlere karşı her türlü hukuki hak kullanılacaktır" diye konuştu.

SGK'nın emekli maaşlarında kesintiye gideceği iddiası
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı
25 Şubat 2020 22:48		 Erdoğan'ı karşılama töreninde ilginç anlar!
25 Şubat 2020 22:23
İstanbul Emniyeti'nden 'zavallı polisler' açıklaması
25 Şubat 2020 21:50		 Sayan'dan 'mobil uygulama sahtekarlığı' uyarısı
25 Şubat 2020 21:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
25 Şubat 2020 21:16		 Sağlık Bakanı Koca'dan, Bahçeli'ye teşekkür
25 Şubat 2020 20:53
ABD'den İdlib açıklaması! 'Türkiye ile beraber çalışıyoruz'
25 Şubat 2020 20:48		 EGM'den Ahmet Davutoğlu açıklaması
25 Şubat 2020 20:33
CHP, HDP ve İYİ Partinin grup önerileri kabul edilmedi
25 Şubat 2020 20:03		 Sağlık Bakanı, AA Editör Masası'na konuk olacak
25 Şubat 2020 19:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:16 - Oğlunun saçıyla başladı, siparişlere yetişemiyor23:11 - Akılalmaz yöntem! 'Altın bulduk, beraber değerlendirelim'23:06 - Milli sporcular koronavirüs nedeniyle ülkeye geri döndü23:00 - 'Koronavirüsün korkusu gerçeğinden büyük'22:53 - Küçük Nilüfer matematikte dünya birincisi oldu22:48 - Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı22:43 - Galatasaray hisseleri kazandırmaya devam ediyor22:38 - Köprü ve otoyollardan 189 milyon lira gelir elde edildi22:33 - Rusya, Türkiye'den domates ithalat kotasını artırdı22:28 - Otokar, Iveco Bus otobüslerini Sakarya'da üretecek
22:23 - Erdoğan'ı karşılama töreninde ilginç anlar!22:18 - Öğrenciler okul bahçesinde avokado fidanı yetiştiriyor22:13 - SGK İl Müdürü: Maaş kesintisi haberleri doğru değil22:08 - Hayatını kaybeden bekçi son yolculuğuna uğurlandı22:03 - İtalya'da koronovirüs'ten ölenlerin sayısı 10'a yükseldi21:58 - Suç örgütü soruşturmasında 21 şüpheliye tutuklama kararı21:54 - Koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı21:50 - İstanbul Emniyeti'nden 'zavallı polisler' açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı... İşte düşüş nedeni
Erdoğan'dan Fox TV'ye sert tepki
20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları açıklandı
THY uçağında korona virüs şüphesi, 12 yolcuda yüksek ateş çıktı
Karantinaya alınan yolculardan ilk görüntüler
Emekli maaşlarında kesintiye gidilecek iddiasına açıklama
Sağlık Bakanlığı, uçaktaki tüm yolcuları karantinaya aldı
Tarım Bakanlığı'na personel alımında süreç başladı
Nişanlısını 'sürpriz' deyip gözlerini kapatarak öldürmüş
SGK'nın emekli maaşlarında kesintiye gideceği iddiası
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ya fenerbahcelisindir ya da anti-fenerli 9
diyanetten şiddet gören kadınlara tavsiyeler 3
üzgün olmak 4
25.02.2020 thy uçağının acil inis yapması 4
sondan 3.olmak 2
tuhafiye 1
Nisanlisinin bogazini kesip 8 yerinden bicaklayan kadin 3
demek ki neymiş 2
suskunlar 1
ortalığı karıştırmak 2
SON İLANLAR
İŞKUR, işgücü destek programı kapsamında hibe çağrısı yayımladı
Sağlık Bakanlığı Sıhhat Projesi Kapsamında 3 Personel Alacak
Lüleburgaz Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kars Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
DKK Gölcük Bakım Onarım Engeli İşçi Alım İlanı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kars Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
İzmir Konak SYDV Personel Alım İlanı
Ankara Nallıhan SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam