Öğrenciler okul bahçesinde avokado fidanı yetiştiriyor

Gazipaşa ilçesinde ilkokul öğrencileri, okul bahçesine kurulan serada avokado fidanı yetiştiriyor.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçen yıl başlatılan 40 dakika ders 40 dakika teneffüs projesinin uygulandığı Burhan İlkokulunda öğrenciler için mini bir sera kuruldu.

Öğrenciler, teneffüs sırasında mini serada avokado, keçiboynuzu fidanlarını yetiştirerek okul bütçesine katkıda bulunuyor.

Okulda görevli sınıf öğretmeni Ali Akgül, serada öğrencilere eğitici faaliyetlerde bulunduklarını söyledi.Bu yıl zeytinden çelikleme yöntemi ile fidan üretmeyi amaçladıklarını dile getiren Akgül, "Geçen yıl ekimini yaptığımız 400 avokado fidanımız vardı. Öğrenciler avokado fidanının nasıl üretildiğini ve gelişim aşamalarını öğrendiler. Bunu yaparken de okulumuza gelir elde ettik." dedi.

Öğrencilerden Ayşe Yüksel ise hem fidan üretimini öğrendiklerini hem de eğlendiklerini söyledi. Yüksel, doğaya da katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.