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Erdoğan'ı karşılama töreninde ilginç anlar!

Çeşitli temaslarda bulunmak için Azerbaycan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki resmi karşılama töreninde Azeri bir yetkilinin kendisiyle tokalaşırken kolunu var gücüyle sallaması sonucu kısa süreli şaşkınlık yaşadı.
 25 Şubat 2020 22:23
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Erdoğan'ı karşılama töreninde ilginç anlar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TSİ 12.10'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mevkidaşı İlham Aliyev Zagulba Sarayı'nda resmi devlet töreni ile karşıladı.

BİR YETKİLİ SELAMLA OLAYINI ABARTTI

Burada düzenlenen resmi karşılama töreninde ise ilginç bir olay yaşandı. İki ülkenin ulusal marşlarının çalınmasının ardından Erdoğan ve Aliyev, diğer yetkililer tarafından tek tek selamlandı. Bu esnada Erdoğan'ın elini sıkan bir yetkilinin olayı abartması dikkatlerden kaçmadı.

ERDOĞAN, ALİYEV'E BİR ŞEYLER SÖYLEDİ

Erdoğan, kolunu var gücüyle sallayan yetkilinin yanından ayrılması sonrası Aliyev'e dönerek bir şeyler söyledi. Aliyev de Erdoğan'ın sözlerine gülerek karşılık verdi.

Memurlar.Net
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