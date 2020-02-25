1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Otokar, Iveco Bus otobüslerini Sakarya'da üretecek

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç:- "Sahip olduğu teknoloji, mühendislik ve üretim kabiliyetleriyle Otokar'ın, toplu taşıma sektöründe dünya çapında tanınmış bir marka tarafından tercih edilmesinden gurur duyuyoruz"
 25 Şubat 2020 22:28
Yazdır
Otokar, Iveco Bus otobüslerini Sakarya'da üretecek

Otokar, faaliyetlerini CNH Industrial N.V çatısı altında sürdüren küresel otobüs üreticisi Iveco Bus ile Iveco Bus markalı otobüslerin Otokar'ın Sakarya'daki fabrikasında üretilmesine yönelik anlaşma imzaladı.

Koç Topluluğu bünyesinde yer alan otobüs üreticisi Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında Otokar, Iveco Bus'ın uluslararası pazarlara hitap eden mevcut otobüslerinin yanı sıra Doğu Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Asya'daki pazarlara yönelik geliştirilen otobüs modelinin de üretimini Türkiye'de yapacak.

FPT Industrial'ın motorları ile güçlendirilecek ilk modellerin üretiminin 2021 yılı içinde yapılması planlanıyor.

Iveco Bus, Otokar ile yapılan anlaşmayla üretim kabiliyetlerini arttırırken, mevcut üretim tesislerindeki düzenli faaliyetlerine de devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Sakarya'daki fabrikada Otokar markalı otobüslerin yanı sıra Iveco Bus otobüslerinin de üretilecek olmasından mutluluk duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sahip olduğu teknoloji, mühendislik ve üretim kabiliyetleriyle Otokar'ın, toplu taşıma sektöründe dünya çapında tanınmış bir marka tarafından tercih edilmesinden gurur duyuyoruz. Global çapta büyümemizi sürdürürken, Otokar markalı otobüslerimizi yurt dışı pazarlarına sunmaya devam edeceğiz. Mevcut fabrikamızı Iveco Bus otobüslerinin üretimi için de kullanarak verimliliğimizi arttıracağız. Bu üretim ve tedarik anlaşmasını, uzun soluklu bir iş birliğinin çok önemli ve stratejik bir ilk adımı olarak değerlendiriyoruz."

- "Otokar sayesinde müşterilerimiz sınıfının en iyi çözümlerini almaya devam edecek"

CNH Industrial Global Otobüs Bölüm Başkanı Sylvain Blaise ise birçok fırsatı beraberinde getiren bu yeni iş ortaklığı dolayısıyla heyecanlı olduklarını belirterek, şunları dile getirdi:

"Bu işbirliği sayesinde, mevcut ve gelecekteki pazar taleplerini yanıtlayarak sürekli büyümemizi destekleyecek olan üretim kapasitemizi arttıracak, gelecekteki portföy genişlemesi üzerinde de birlikte çalışma fırsatı bulacağız. Otokar'ın sektördeki 60 yıla yakın deneyimi, otobüs üretimi ve mühendisliğindeki saygın uzmanlığı ile birlikte Iveco'nun DNA'sının temellerini oluşturan servis ağı ve bağlı hizmetleri sayesinde, müşterilerimiz sınıfının en iyisi performans, kalite ve toplam sahip olma maliyeti ile sektörün öncü sürdürülebilir ulaşım çözümlerini almaya devam edecek. Ayrıca, bu iş birliği kapsamında FPT Industrial bünyesinde geliştirilmekte olan geleceğin güç paketi teknolojilerinden de faydalanılacak."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Köprü ve otoyollardan 189 milyon lira gelir elde edildi
25 Şubat 2020 22:38		 Rusya, Türkiye'den domates ithalat kotasını artırdı
25 Şubat 2020 22:33
Merkez Bankası Başkanı'ndan 'enflasyon' açıklaması
25 Şubat 2020 20:28		 Yerli oto bataryasına lityum tesisi geliyor
25 Şubat 2020 18:25
Savunma sanayisinin inovasyon üssünde mühendis sayısı artacak
25 Şubat 2020 11:42		 'Tütün mamülleri ve elektronik sigarayla mücadeleye devam ediyoruz'
25 Şubat 2020 11:23
TESK'ten 'teknik ve meslek liselilere iş garantisi' talebi
25 Şubat 2020 10:39		 1915 Çanakkale Köprüsü için acele kamulaştırma kararı
25 Şubat 2020 09:04
Pegasus koronavirüs nedeniyle İran uçuşlarını durdurdu
24 Şubat 2020 22:01		 2020'nin ilk ayında rekor sayıda ziyaretçiyi ağırlandı
24 Şubat 2020 21:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:16 - Oğlunun saçıyla başladı, siparişlere yetişemiyor23:11 - Akılalmaz yöntem! 'Altın bulduk, beraber değerlendirelim'23:06 - Milli sporcular koronavirüs nedeniyle ülkeye geri döndü23:00 - 'Koronavirüsün korkusu gerçeğinden büyük'22:53 - Küçük Nilüfer matematikte dünya birincisi oldu22:48 - Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı22:43 - Galatasaray hisseleri kazandırmaya devam ediyor22:38 - Köprü ve otoyollardan 189 milyon lira gelir elde edildi22:33 - Rusya, Türkiye'den domates ithalat kotasını artırdı22:28 - Otokar, Iveco Bus otobüslerini Sakarya'da üretecek
22:23 - Erdoğan'ı karşılama töreninde ilginç anlar!22:18 - Öğrenciler okul bahçesinde avokado fidanı yetiştiriyor22:13 - SGK İl Müdürü: Maaş kesintisi haberleri doğru değil22:08 - Hayatını kaybeden bekçi son yolculuğuna uğurlandı22:03 - İtalya'da koronovirüs'ten ölenlerin sayısı 10'a yükseldi21:58 - Suç örgütü soruşturmasında 21 şüpheliye tutuklama kararı21:54 - Koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı21:50 - İstanbul Emniyeti'nden 'zavallı polisler' açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı... İşte düşüş nedeni
Erdoğan'dan Fox TV'ye sert tepki
20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları açıklandı
THY uçağında korona virüs şüphesi, 12 yolcuda yüksek ateş çıktı
Karantinaya alınan yolculardan ilk görüntüler
Emekli maaşlarında kesintiye gidilecek iddiasına açıklama
Sağlık Bakanlığı, uçaktaki tüm yolcuları karantinaya aldı
Tarım Bakanlığı'na personel alımında süreç başladı
Nişanlısını 'sürpriz' deyip gözlerini kapatarak öldürmüş
SGK'nın emekli maaşlarında kesintiye gideceği iddiası
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bildrimde görülüp de açamadıklarmız 7
ortalığı karıştırmak 2
haluk ulusoy'un derbi sonrası attığı tweet 2
Huseyin dumlupınar 3
Bir sehrin medeni olduğunu gosteren detaylar 7
beklenmeyeni yapmak 3
deniz türüç 5
Rakip taraftar ölünce seni sevmeyen ölsün diyen zihniyet 1
kafamda bir tuhaflık 2
Fenerbahce'yi bitireyim derken türk futbolunu bitirmek 4
SON İLANLAR
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam