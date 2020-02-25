Köprü ve otoyollardan 189 milyon lira gelir elde edildi
Köprü ve otoyollardan ocakta elde edilen gelir 189 milyon 525 bin 275 lira oldu.
|25 Şubat 2020 22:38
|Yazdır
Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden ocak ayında 9 milyon 453 bin 354 araç geçişinden 39 milyon 294 bin 951 lira ücret alındı.
Geçen ay otoyollardan yapılan 25 milyon 882 bin 848 araç geçişinden 150 milyon 230 bin 324 lira gelir elde edildi.
Böylece ocakta köprü ve otoyollardan yapılan 35 milyon 336 bin 202 araç geçişinden toplam 189 milyon 525 bin 275 lira gelir sağlandı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Rusya, Türkiye'den domates ithalat kotasını artırdı
25 Şubat 2020 22:33
|Otokar, Iveco Bus otobüslerini Sakarya'da üretecek
25 Şubat 2020 22:28
|Merkez Bankası Başkanı'ndan 'enflasyon' açıklaması
25 Şubat 2020 20:28
|Yerli oto bataryasına lityum tesisi geliyor
25 Şubat 2020 18:25
|Savunma sanayisinin inovasyon üssünde mühendis sayısı artacak
25 Şubat 2020 11:42
|'Tütün mamülleri ve elektronik sigarayla mücadeleye devam ediyoruz'
25 Şubat 2020 11:23
|TESK'ten 'teknik ve meslek liselilere iş garantisi' talebi
25 Şubat 2020 10:39
|1915 Çanakkale Köprüsü için acele kamulaştırma kararı
25 Şubat 2020 09:04
|Pegasus koronavirüs nedeniyle İran uçuşlarını durdurdu
24 Şubat 2020 22:01
|2020'nin ilk ayında rekor sayıda ziyaretçiyi ağırlandı
24 Şubat 2020 21:31