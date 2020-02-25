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'Koronavirüsün korkusu gerçeğinden büyük'

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Sönmezoğlu, koronavirüse ilişkin "Hastalık gerçekte kontrol edilemeyecek kadar hızlı yayılmıyor. Yüksek can kayıplarına da yol açmıyor. O kadar korkmayalım ama önlemlerimizi de alalım" dedi.
 25 Şubat 2020 23:00
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'Koronavirüsün korkusu gerçeğinden büyük'

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Koşuyolu Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, koronavirüs ve hastalığa ilişkin yaygın korku hakkında bilgi verdi.

Koronavirüsün influenza (grip) gibi insan virüsü olmadığını vurgulayan Sönmezoğlu, "Koronavirüs yeni bir virüs olarak algılanıyor ama kış aylarında soğuk algınlığına neden olan ve nezleden sonra çok sık görülen bir virüs olduğu tıp çevreleri tarafından yıllardır biliniyor. 1997'de yaşanan kuş gribi ve 2009'da görülen domuz gribinin insanlarda da görülmeye başlaması gibi 2019-nCoV olarak adlandırılan yeni koronavirüs de deve, yarasa, kedi ve yılan gibi çok çeşitli hayvan türlerinde görülüyor. Aralık 2019'dan beri artık gördük ki hayvanlardan insanlara bulaşabiliyor ve insanlar arasında da bulaşma devam ediyor." bilgilerini verdi.

"Can kaybı oranı korkulandan daha az"

Sönmezoğlu, bugün itibarıyla Çin'de 77 bin koronavirüs vakasının görüldüğünü belirterek şu bilgileri verdi:

"Çin'deki oran yüksek ama 2 bin kadar vaka da Çin'in dışındaki ülkelerde var. Hastalığın ne kadar hızla yayıldığı ve ne kadar ölümcül olduğu Çin dışındaki bu vakalara bakarak da görülebiliyor. Eldeki verilerle bir projeksiyon yapıldığında 2019-nCoV'de can kaybı oranının SARS CoV'de olduğu gibi yüzde 15'lerde olmadığı gençlerde yüzde 2 yaşlılarda ise yüzde 4 arasında seyrettiği anlaşılıyor. Bu virüsün Çin'de ortaya çıkması da spekülasyon konusu. Yarasa, yılan gibi vahşi hayvanlarla temasın Çin'de daha fazla oluşu nedenlerden birisini oluşturuyor. Bu virüs alt solunum yollarında yani akciğerlerde 'anjiotensin converting enzim' denilen reseptör aracılığı ile bağlanırlar. Dünyanın diğer bölgelerine oranla bu reseptörlerin Çin toplumunda yoğunluğu çok daha fazla görülüyor."

"Asyalı birisiyle teması bulunan kişilerin 14 gün karantinada olması gerekiyor"

Çin'le bağlantısı olmayan herhangi bir insanda çok büyük bir riskin olmadığını ifade eden Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, Çin'in dışındaki ülkelerde 2019-nCoV'un yoğun bir artışın görülmediğini kaydetti.

Birkaç vakanın infiale neden olmaması gerektiğini aktaran Sönmezoğlu, şu uyarılarda bulundu:

"Hastalık gerçekte kontrol edilemeyecek kadar hızlı yayılmıyor. Yüksek can kayıplarına da yol açmıyor. Bunu son 2,5 aydır gördük. O kadar korkmayalım ama önlemlerimiz de en üst seviyede alalım. İlk olarak mümkün olduğunca yurt dışı seyahatlere özellikle de Uzak Asya'ya çıkmamak gerekiyor. Uluslararası hava alanlarında mümkünse bulunmamak ancak zorunluysak da öpüşmek, sarılmak gibi insanlarla yakın temasa girmemek gerekiyor. 80 yaşın üstündeki yaşlılar AVM, havaalanı, otogar gibi kalabalık ortamlardan uzak durmalıdır. Yabancı birisiyle özellikle de Çinli ya da Asyalı birisiyle teması bulunan kişilerin 14 gün gözetimde, karantinada olması gerekiyor. Çok kalabalık ortamlara giren yaşlı veya kemoterapi hastası gibi riskli gruplardaki kişilerin mutlaka korunaklı maskeler takması gerekiyor."
Anadolu Ajansı
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