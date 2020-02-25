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Milli sporcular koronavirüs nedeniyle ülkeye geri döndü

İtalya'nın Ligniano Sabbiadoro kentinde yapılacak olan Para Yüzme Dünya Serisi, sınıflandırmaların başlayacağı günde ve müsabakalara iki gün kala korona virüsü tehdidinden dolayı iptal edildi. İtalya'nın kuzeyinde ve Venedik yakınlarındaki Ligniano Sabbiadoro'da yapılacak yarışlara katılmadan ülkeye dönen kafiledeki sporcular ve antrenörler tedirgin.
 25 Şubat 2020 23:06
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Milli sporcular koronavirüs nedeniyle ülkeye geri döndü

İtalya'nın Ligniano Sabbiadoro kentinde yapılacak olan Para Yüzme Dünya Serisi, sınıflandırmaların başlayacağı günde ve müsabakalara iki gün kala korona virüsü tehdidinden dolayı iptal edildi. İtalya'nın kuzeyinde ve Venedik yakınlarındaki Ligniano Sabbiadoro'da yapılacak yarışlara katılmadan ülkeye dönen kafiledeki sporcular ve antrenörler tedirgin.

Friuli-Venezia Giulia bölgesi başkanının dün yapmış olduğu açıklamasıyla İtalya Para Yüzme Federasyonu ve Lokal Organizasyon Komitesine korona virüsü tehdidinden dolayı müsabakaların iptal edilmesi uyarısında bulundu ve ardından yapılan açıklama ile müsabakalar iptal edildi.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Genel Sekreteri Ayhan Yıldırım yaptığı açıklamada, ''Kafilemizin sağlığı her şeyden önce gelir, bu nedenle hiç zaman kaybetmeden iptalin öğrenilmesinden 5 dakika sonra kafilemizin biletleri değiştirilerek acilen ülkemize dönmeleri sağlanmıştır. 5 sporcu iki kadın iki erkek ve iki antrenör hemen geri getirildi. Kafilemiz sağlıklı bir şekilde yurda dönmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur'' dedi.

DHA
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