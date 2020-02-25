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Akılalmaz yöntem! 'Altın bulduk, beraber değerlendirelim'

Bursa'da, tanımadığı bir telefon numarasından, 'Eşimin teyzesinin hayvan damını tadilat yaparken, duvarın içinde 50 kuruş büyüklüğünde sarı liralar bulundu. Bunları birlikte değerlendirebilir miyiz?' mesajı alan Ömer Şenses (33), mesajı atan kişiden şikayetçi oldu.
 25 Şubat 2020 23:11
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Akılalmaz yöntem! 'Altın bulduk, beraber değerlendirelim'

Bursa'da, tanımadığı bir telefon numarasından, 'Eşimin teyzesinin hayvan damını tadilat yaparken, duvarın içinde 50 kuruş büyüklüğünde sarı liralar bulundu. Bunları birlikte değerlendirebilir miyiz?' mesajı alan Ömer Şenses (33), mesajı atan kişiden şikayetçi oldu.

İnegöl'de, bir mobilya firması yetkilisi Ömer Şenses'in cep telefonuna, Pazar günü saat 14.45'te bilmediği bir numaradan mesaj geldi. Mesajda, "Selamünaleyküm ağabey, ben Murat, İzmir'denim. Eşimin teyzesinin hayvan damını tadilat yaparken, duvarın içinde 50 kuruş büyüklüğünde sarı liralar bulundu. Bunları birlikte değerlendirebilir miyiz?" yazdığını gördü. Mesajı atan kişinin dolandırıcı olduğunu düşünen Şenses, numarayı aradı. Şenses, telefonu açan kişiye, kendisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Şenses, bir arkadaşının da, "Ağabey Ben Ali. Teyzem eski kerpiç evin temelinde rastgele Osmanlı dönemine ait bin 632 adet sarı bir şeyler buldu. Yardımcı olursan eşit bir şekilde paylaşırız" mesaj aldığını öğrendi. Bunun üzerine Şenses, karakola giderek mesajı atan kişi ya da kişilerden şikayetçi oldu.

VATANDAŞLARA UYARI

Vatandaşlara uyarıda bulunan Ömer Şenses, "Benim bir arkadaşıma daha böyle bir mesaj geldi. Onlara da konuyu anlattım ve dolandırılmalarını engelledim. Daha önce dolandırıcılar, kendilerini 'savcı, hakim, komiser' olarak tanıtıp, dolandırıcılık yapıyordu. Sanırım bu da yeni bir yöntem. 'Altın buldum çıkarmama yardım et' gibi mesajlara atan dolandırıcılara kimse kanmasın" ifadelerini kullandı.
DHA
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