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30 bin kişi 4 yıl sonra doğum günü kutlamaya hazırlanıyor

Türkiye genelinde yaklaşık 30 bin kişi, bu yıl şubat ayının 29 çekmesiyle 4 sene aradan sonra doğum gününü kutlayacak.
 25 Şubat 2020 23:37
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30 bin kişi 4 yıl sonra doğum günü kutlamaya hazırlanıyor

Takvim yılının mevsimlerle ve dünyanın güneş çevresinde dönme süresiyle uyumlu olması için uygulanan ve 4 senede bir gerçekleşen artık yıllardan birisi bu yıl yaşanıyor.

Artık yıllarda şubat ayı 29 çekerken bu tarihte doğanlar, doğum günlerini 4 yılda bir kutluyor.

AA muhabirinin, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Türkiye genelinde, nüfus aile kütüklerinde doğum günü 29 Şubat olan 29 bin 966 kişi bulunuyor. Bunların 15 bin 99'u erkek, 14 bin 867'si kadın.

Doğum gününü 4 senede bir gelen artık yılda kutlamak zorunda kalanların illere göre dağılımına bakıldığında, 29 Şubat doğumlu en çok kişi sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Gaziantep, Kocaeli, Adana ve Şanlıurfa'da bulunuyor.

İstanbul'da 5 bin 961, Ankara'da 2 bin 193, İzmir'de 1904, Bursa'da 1306, Antalya'da 834, Konya'da 759, Gaziantep'te 706, Kocaeli'de 705, Adana'da 699 Şanlıurfa'da 656 kişi 29 Şubat doğumlu.

Kimlik kartında doğum günü 29 Şubat yazan en az kişi Bayburt'ta bulunurken, bu kenti sırasıyla Tunceli, Kilis, Ardahan, Gümüşhane, Çankırı, Artvin, Balıkesir, Hakkari ve Iğdır takip ediyor.

Bayburt'ta 24, Tunceli'de 34, Kilis'te 37, Ardahan'da 38, Gümüşhane'de 46, Çankırı'da 51, Artvin'de 56, Balıkesir'de 66, Hakkari'de 67, Iğdır'da 68 kişi 4 yıl aradan sonra doğum günlerini kutlamaya hazırlanıyor.

29 Şubat'ta doğan yerli ve yabancı ünlüler

Türkiye'de ve dünyada doğum günü 29 Şubat olan birçok tanınmış kişi bulunuyor.

Sinema sanatçısı Nilüfer Aydan, oyuncu Nejat İşler, eski milli futbolcu ve şu anda Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü Çağdaş Atan, 29 Şubat'ta doğan ünlü isimler arasında yer alıyor. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un doğum günü de 29 Şubat.

Cezayirli şarkıcı Cheb Khaled, oyuncu Jessie Usher ve Macar şarkıcı Pierre Kerecs 29 Şubat doğumlu dünyaca tanınmış isimlerden.
Anadolu Ajansı
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