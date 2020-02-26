Koca: İran'dan, numunesi pozitif çıkan hastamız olmadı

İran'dan gelerek Ankara'ya iniş yapan uçağa ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu ana kadar çalışılmış numunelerde pozitif çıkan herhangi bir hastamız çıkmadı" dedi.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Bütün yolculara ayrı birer odada hizmet veriliyor. Tek kullanımlık malzemeler kullanılıyor.

Bu 130 kişi içinde ağırlıklı genç yolcular olduğunu söylemek istiyorum. 50 yaş üstü 11 kişi var. 15 yaş altı çocuk grubunda da 24 kişi var. Bu grupta genelde az görüldüğünü, hafif seyrettiğini bildiğimiz için altını çizmek istiyorum.

38 derece üzeri ateşi olan herhangi bir yolcumuz yok. 4 kişide soğuk algınlığı bulguları var ama ateşleri yok. Genel olarak klinik durumları iyi. Solunum sıkıntıları yok.

Hassasiyet göstermemiz, Kum kenti geçmişi olan yolcuların varlığı sebebiyledir.

Şu ana kadar çalışılmış numunelerde, tetkiklerde pozitif çıkan bir hastamız olmadı."