Yalova Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında 3 kişi gözaltına alındı

ÖZEL SEKTÖRDE GEÇEN SÜRELER SÖZLEŞMELİ PERSONELE FAYDA SAĞLAR MI? Sözleşmeli sağlık personeli atanan bir kişi, daha önce özel bir hastanede sağlık personeli olarak görev yapmışsa, bu süreler yıllık izninde ve sözleşme ücretinde dikkate alınacak mıdır?