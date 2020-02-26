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Yalova Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında 3 kişi gözaltına alındı

Yalova Belediyesinde yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 3 kişi gözaltına alındı.
 26 Şubat 2020 02:12
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Yalova Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında 3 kişi gözaltına alındı

Yalova Belediyesinde yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 3 kişi gözaltına alındı. Edilen bilgiye göre, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan Resmi Belgede Sahtecilik, Zimmet, Nitelikli Dolandırıcılık ve Görevi Kötüye Kullanma suçları kapsamında T.T., H.Ç. ve E.G. isimli kişiler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 25.02.2020 günü yapılan operasyon sonucu gözaltına alındı.
İhlas Haber Ajansı
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